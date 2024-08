Mohammad Rizwan: रावलपिंडी में खूब चला रिजवान का बल्ला, शतक के साथ तोड़ दिया शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Mohammad Rizwan Broke Shahid Afridi Record: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अपने हमवतन पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है. अफरीदी ने ग्रीन टीम के लिए रेड बॉल क्रिकेट में 1998 से 2010 के बीच कुल 27 टेस्ट मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच वह 48 पारियों में 36.51 की औसत से 1716 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

वहीं बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने अपनी पारी का 101वां रन लेते ही अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है. रिजवान के नाम खबर लिखे जाने तक टेस्ट क्रिकेट में अब 1717 रन दर्ज हैं. उन्होंने यह खास उपलब्धि अपने 31वें टेस्ट मैच की 49 पारी में प्राप्त की है.

3rd Test century for Mohammad Rizwan! What a player he is, what a man 🇵🇰🔥🔥#PAKvBAN #tapmad #HojaoADFree pic.twitter.com/eojfXohAF7