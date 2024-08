मोहम्मद रिजवान ने एक झटके में तोड़ दिया एबी डिविलियर्स से लेकर गिलक्रिस्ट तक का रिकॉर्ड, पंत भी चपेटे में आए

Mohammad Rizwan Broke Records of AB de Villiers and Adam Gilchrist: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने इतिहास रच दिया है. रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 171 रन की नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए उन्होंने बतौर विकेटकीपर बैटर टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. मौजूदा समय में वह टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर एक इनिंग्स में सबसे पारी खेलने के मामले में 19वें नंबर पर काबिज हैं.

पाकिस्तानी स्टार ने बतौर विकेटकीपर एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन (169), एबी डिविलियर्स (169), मौजूदा इंग्लिश स्टार जॉनी बेयरस्टो (167 नाबाद), एडम गिलक्रिस्ट (162), ऋषभ पंत (159 नाबाद) और अपने हमवतन पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल (158 नाबाद) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है.

Bangladesh trail by 421 runs at the end of Day Two of the first Test 🏏#PAKvBAN | #TestOnHai pic.twitter.com/Nwf9Yde5Ei