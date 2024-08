140.3 और 143.2 की दनदनाती स्पीड, फिर भी नहीं घबराए रिजवान, मैदान में गिर-गिरकर लगाया करामाती चौका, VIDEO

Mohammad Rizwan Hit 2 Beautiful Upper Cut Shots: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक पूरा कर लिया है. मुकाबले के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शॉट लगाए हैं. जिसकी सराहना करने से कोई खुद को रोक नहीं पा रहा है. फैंस लगातार रिजवान के इस खूबसूरत शॉट को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

टेस्ट फॉर्मेट में जहां विकेट से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही हो. वहां बल्लेबाजों के लिए क्रिएटिव शॉट खेलना आसान नहीं होता है. इसके बावजूद रिजवान ने ना केवल दिलेरी दिखाई है. बल्कि विपक्षी टीम की तरफ से 53वां ओवर डालने आए नाहिद राणा के ओवर में 2 अपर कट शॉट लगाते हुए सबको हैरान कर दिया है.

Innovative and reaps the rewards 👌@iMRizwanPak going from strength to strength 🏏#PAKvBAN | #TestOnHai pic.twitter.com/Jp5694rrQ1