PAK vs AFG: मोहम्मद नबी ने T20I में मचाई खलबली, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Mohammad Nabi record in T20I:मोहम्मद नबी टी-20 इंटरनेशनल के इतिहास में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया है.

Mohammad Nabi record in T20I vs Pakistan vs Afghanistan, 4th Match
  • अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान को 18 रन से हराया और शानदार प्रदर्शन किया
  • सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम ज़दरान ने क्रमशः 64 और 65 रन बनाकर अफगानिस्तान को मजबूत स्कोर दिलाया
  • मोहम्मद नबी टी-20 इंटरनेशनल में 2000 से अधिक रन और 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने
Mohammad Nabi record:  त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के चौथे मैच (PAK vs AFG, 4th T20I) में अफगानिस्तान ने कमाल का खेल दिखाया और पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया. इस मैच में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने धमाका किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए जिसके बाद पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन ही बना सकी. अफगानिस्तान की ओर से सेदिकुल्लाह अटल ने 64 और  इब्राहिम ज़दरान ने 65 रन की पारी खेली, दोनों की धुआंधार अंर्धशतकीय पारी के दम पर अफगानिस्तान 169 रन बना पाने में सफल रही. वहीं, इस मैच में मोहम्मद नबी के नाम एक बड़ा कारनामा दर्ज हो गया. भले ही बैटिंग करते हुए नबी केवल 6 रन ही बना सके लेकिन गेंदबाजी के दौरान दो विकेट लेने में सफल रहे. ऐसा करते ही नबी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. (Mohammad Nabi

ऐसा करने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी

मोहम्मद नबी टी-20 इंटरनेशनल के इतिहास में 2000 से ज्यादा रन और 100 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए. इस मामले में सबसे आगे शाकिब अल हसन हैं, हसन ने टी-20 इंटरनेशनल में 2551 रन और 149 विकेट लिए हैं.  वहीं, अब मोहम्मद नबी के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 2246 रन और 101 विकेट दर्ज हो गए हैं. 

इसके अलावा मोहम्मद नबी टी-20 इंटरनेशनल में (Most wickets for Afghanistan in T20Is) अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. नबी के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 101 विकटे दर्ज है. वहीं, राशिद खान अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. राशिद ने अबतक 98 मैच में 165 विकेट लिए हैं. राशिद खान टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं.

वहीं, इस जीत के साथ अफगानिस्तान की टीम त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में (United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025) पहले नंबर पर आ गई है. अफगानिस्तान ने अबतक तीन मैच खेले हैं और 2 में जीत हासिल करने में सफलता हासिल की है. पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. इस सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा. 

