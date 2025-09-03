प्रीति जिंटा के पति की 10 फोटो, हीरो नहीं विदेशी बिजनेसमैन से की शादी, 7वीं देख बोलेंगे- डिंपल गर्ल से ज्यादा क्यूट

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आज भले ही फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्में दी हैं. प्रीति बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी हैं. प्रीति की खूबसूरती के भी कई दिवाने थे और आज भी उनके फैंस उनकी खूबसूरती पर तब मर-मिटते हैं, जब वह आईपीएल में अपनी पंजाब की टीम को चियर करने स्टेडियम में आती हैं. मैच में वह अपने पति जीन गुडइनफ को भी लेकर पहुंचती हैं. प्रीति ने साल 2016 में शादी रचाई थी और अब वह दो बच्चों की मां हैं. आइए तस्वीरों के जरिए जानें डिंपल गर्ल के पति गुडइनफ के बारे में.

29 फरवरी 2016 को, जिंटा ने लॉस एंजिल्स में एक निजी समारोह में अपने अमेरिकी मैन जीन गुडइनफ से शादी की.

गुडइनफ अमेरिका स्थित पनबिजली कंपनी एनलाइन एनर्जी में सीनियर वाइस-प्रेजिडेंट (फाइनेंस) हैं.

शादी के बाद प्रीति जिंटा पति संग अमेरिका में बस गईं और काम के सिलसिले में ही भारत आती हैं.

साल 2023 में गुडइनफ और प्रीति जिंटा जुड़वां बच्चों के पेरेंट्स बने थे. इसमें उन्हें एक बेटा और बेटी हुई थी.

गुडइनफ को कई बी-टाउन और हाई प्रोफाइल पार्टी के लिए भारत आते देखा गया है.

प्रीति जिंटा सात साल बाद बॉलीवुड वापसी करने जा रही हैं. प्रीति को सनी देओल के साथ फिल्म लाहौर 1947 में देखा जाएगा.

फिल्म लाहौर 1947 को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और राज कुमार संतोषी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.

प्रीति और सनी की जोड़ी को इससे पहले फिल्म हीरो में देखा गया था और यह फिल्म हिट हुई थी.

इन सबके अलावा प्रीति अपने पति के साथ अपनी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स इलेवन को संभालती हैं.

बीते आईपीएल 2025 में प्रीति जिंटा की टीम फाइनल में पहुंची थी और आरसीबी के अगेंस्ट हार मिली थी.