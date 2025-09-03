विज्ञापन

प्रीति जिंटा के पति की 10 फोटो, हीरो नहीं विदेशी बिजनेसमैन से की शादी, 7वीं देख बोलेंगे- डिंपल गर्ल से ज्यादा क्यूट

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आज भले ही फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्में दी हैं. प्रीति बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
प्रीति जिंटा के पति की 10 फोटो, हीरो नहीं विदेशी बिजनेसमैन से की शादी, 7वीं देख बोलेंगे- डिंपल गर्ल से ज्यादा क्यूट
प्रीति जिंटा के पति की 10 फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आज भले ही फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्में दी हैं. प्रीति बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी हैं. प्रीति की खूबसूरती के भी कई दिवाने थे और आज भी उनके फैंस उनकी खूबसूरती पर तब मर-मिटते हैं, जब वह आईपीएल में अपनी पंजाब की टीम को चियर करने स्टेडियम में आती हैं. मैच में वह अपने पति जीन गुडइनफ को भी लेकर पहुंचती हैं. प्रीति ने साल 2016 में शादी रचाई थी और अब वह दो बच्चों की मां हैं. आइए तस्वीरों के जरिए जानें डिंपल गर्ल के पति गुडइनफ के बारे में.

Latest and Breaking News on NDTV

29 फरवरी 2016 को, जिंटा ने लॉस एंजिल्स में एक निजी समारोह में अपने अमेरिकी मैन जीन गुडइनफ से शादी की.

Latest and Breaking News on NDTV

गुडइनफ अमेरिका स्थित पनबिजली कंपनी एनलाइन एनर्जी में सीनियर वाइस-प्रेजिडेंट (फाइनेंस) हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी के बाद प्रीति जिंटा पति संग अमेरिका में बस गईं और काम के सिलसिले में ही भारत आती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

साल 2023 में गुडइनफ और प्रीति जिंटा जुड़वां बच्चों के पेरेंट्स बने थे. इसमें उन्हें एक बेटा और बेटी हुई थी.

Latest and Breaking News on NDTV

गुडइनफ को कई बी-टाउन और हाई प्रोफाइल पार्टी के लिए भारत आते देखा गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रीति जिंटा सात साल बाद बॉलीवुड वापसी करने जा रही हैं. प्रीति को सनी देओल के साथ फिल्म लाहौर 1947 में देखा जाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

फिल्म लाहौर 1947 को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और राज कुमार संतोषी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रीति और सनी की जोड़ी को इससे पहले फिल्म हीरो में देखा गया था और यह फिल्म हिट हुई थी.

Latest and Breaking News on NDTV

इन सबके अलावा प्रीति अपने पति के साथ अपनी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स इलेवन को संभालती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बीते आईपीएल 2025 में प्रीति जिंटा की टीम फाइनल में पहुंची थी और आरसीबी के अगेंस्ट हार मिली थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Preity Zinta, Actress Preity Zinta, Preity Zinta Husband, Preity Zinta Husband Photos, Gene Goodenough
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com