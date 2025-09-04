विज्ञापन

आदेश श्रीवास्तव की वाइफ की 10 फोटो, जिनसे राजेंद्र कुमार के बेटे को हुआ था प्यार

दिवंगत सिंगर और कंपोजर आदेश श्रीवास्तव की वाइफ विजेता पंडित की 10 तस्वीरें, जो पहली ही फिल्म से रातोंरात सुपरस्टार बन गई थीं. वहीं राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई थी.

Read Time: 3 mins
Share
आदेश श्रीवास्तव की वाइफ की 10 फोटो, जिनसे राजेंद्र कुमार के बेटे को हुआ था प्यार
आदेश श्रीवास्तव की वाइफ की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

फेमस सिंगर और कंपोजर दिवंगत आदेश श्रीवास्तव की वाइफ विजेता पंडित हिंदी सिनेमा की ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें पहली ही फिल्म से स्टारडम हासिल हो गया था. उनकी पहली फिल्म थी 'लव स्टोरी'. इसमें कुमार गौरव के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि सभी फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उमड़ पड़े. 25 अगस्त 1967 को विजेता पंडित का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था. मशहूर संगीतकार पंडित जसराज उनके चाचा थे. मशहूर म्यूजिक कंपोजर जतिन-ललित पंडित उनके भाई थे. विजेता के भी सुर पक्के हैं,

विजेता पंडित ने 1981 में 'लव स्टोरी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उनके डेब्यू का किस्सा भी काफी मजेदार है. अभिनेत्री ने एक पॉडकास्ट शो में पूरी कहानी बताई थी. बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से साफ इनकार कर दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

दरअसल, राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाना चाहते थे. इस फिल्म के लिए उन्होंने विजेता पंडित को चुना. जब विजेता पंडित को पता चला कि राजेंद्र कुमार उन्हें अपने बेटे के साथ 'लव स्टोरी' में लेना चाहते हैं, तो वे उनके घर गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

यहां राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा, "मेरी एक गुजारिश है कि मैं आपका स्क्रीन टेस्ट लूंगा. चिंता मत करो, आपको बस डायलॉग पढ़ने हैं और स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाना है."

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन पहली फिल्म होने के बावजूद एक्ट्रेस ने इनकार कर दिया. उन्होंने तब कहा था, "मुझे पता है कि मैं अभिनय कर सकती हूं, लेकिन मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी."

Latest and Breaking News on NDTV

राजेंद्र कुमार उनका जवाब सुनकर चौंक गए थे. तब उन्होंने राज कपूर को फोन किया था. राज कपूर ने उन्हें सुझाव दिया कि वे विजेता को एक्टिंग कोर्स करवाएं ताकि उन्हें भी फिल्म में एक्ट्रेस को लेने में कोई परेशानी न हो.

Latest and Breaking News on NDTV

इस तरह विजेता को अपनी पहली फिल्म मिली. फिल्म ने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रातोंरात कुमार गौरव और विजेता पंडित दोनों स्टार बन गए. उनकी जोड़ी को दर्शक इतना पसंद कर रहे थे कि उन्हें एक साथ कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे.

Latest and Breaking News on NDTV

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विजेता और कुमार गौरव के बीच प्यार हो गया. यह प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी विजेता पंडित से हो. इस विरोध के चलते विजेता और कुमार गौरव का रिश्ता टूट गया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसी के चलते विजेता पंडित को उन सारी फिल्मों के लिए न कहना पड़ा जिनमें उन्हें कुमार गौरव के साथ कास्ट किया गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा. विजेता ने बाद में 'मोहब्बत' से वापसी की कोशिश की लेकिन वो शोहरत और कामयाबी नहीं मिल पाई जैसी 'लव स्टोरी' से मिली थी.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद विजेता ने समीर मलकान से शादी की. लेकिन यह शादी ज्यादा नहीं चली. इसके बाद विजेता पंडित ने आदेश श्रीवास्तव से शादी की, जिनका साल 2015 में देहांत हो गया था. कपल के दो बच्चे आदेश श्रीवास्तव और अनिवेश श्रीवास्तव हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajendra Kumar, Aadesh Srivastava, Aadesh Srivastava Wife, Kumar Gaurav, Rajendra Kumar Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com