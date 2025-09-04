विज्ञापन
पटना:

NDA ने पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया है. इस बंद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत एनडीए के तमाम घटक दल शामिल होंगे. बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस दौरान आपातकालीन सेवाओं व रेल परिचालन को इससे बाहर रखा गया है.

आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस और राजद की अगुवाई में चल रही ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. इसी को लेकर भाजपा और एनडीए गठबंधन आक्रोशित है. 

Bihar Bandh Live Updates: 

Sep 04, 2025 06:45 (IST)
दरभंगा की रैली की में की गई थी अभद्र टिप्पणी

आपको बता दें कि कांग्रेस और राजद की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में आयोजित कार्यक्र में पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी. 

Sep 04, 2025 06:42 (IST)
आपातकालीन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा बंद का असर

एनडीए के बंद के दौरान सूबे में आपातकालीन सेवाएं जैसे कि अस्पताल, एंबुलेंस और रेल जारी रहेंगी. ये बंद सुबह सात बजे से दोपहर के 12 बजे तक प्रभावी रहेगा.

Sep 04, 2025 06:40 (IST)
पीएम मोदी की मां का ही नहीं ये देश की सभी मां का अपमान - बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पीएम मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि यह सिर्फ मोदी की मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां का अपमान है. माताओं को देवतुल्य माना जाता है और उनका अपमान असहनीय है. साथ ही उन्होंने लोगों से बंद में शामिल होकर कांग्रेस-राजद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

