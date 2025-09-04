NDA ने पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया है. इस बंद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत एनडीए के तमाम घटक दल शामिल होंगे. बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस दौरान आपातकालीन सेवाओं व रेल परिचालन को इससे बाहर रखा गया है.

आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस और राजद की अगुवाई में चल रही ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. इसी को लेकर भाजपा और एनडीए गठबंधन आक्रोशित है.

Bihar Bandh Live Updates: