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'शुभमन गिल मदद मांगते दिखे', कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर मोहम्मद कैफ ने बताई भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी

Mohammad Kaif on Shubman Gill’s Test captaincy : कोलंबो टेस्ट मैच के ड्रा होने पर पूर्व दिग्गज हैरत में हैं. अब मोहम्मद कैफ ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पर निशाना साधा है.

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'शुभमन गिल मदद मांगते दिखे', कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर मोहम्मद कैफ ने बताई भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी
Mohammad Kaif react on Shubman Gill’s Test captaincy

Mohammad Kaif  questions Shubman Gill's Test captaincy : कोलंबो टेस्ट के ड्रा होने को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि "कोलंबो में मुश्किल आखिरी दिन भारत को गाइड करने के लिए गिल के आस-पास ज्यादा अनुभवी लोग नहीं थे. उन्होंने देखा कि श्रीलंका के पलटवार के दौरान भारतीय कप्तान "मदद मांगते" हुए लग रहे थे. कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "शुभमन गिल, बीच में कहीं, ऐसे लग रहे थे जैसे वह मदद मांग रहे हों. उनकी टीम में बहुत ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं थे. बेशक, केएल राहुल उप-कप्तान के तौर पर हैं, ऋषभ पंत हैं, और जडेजा ने लगभग 90 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन वह असल में लीडरशिप की भूमिका में नहीं आते. टीम में लीडरशिप वाले ज़्यादा खिलाड़ी नहीं थे."

कैफ ने आगे कहा, "कई बार, मैंने शुभमन गिल को गेंदबाज़ों के पास जाते देखा, और ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने लेग साइड पर दो वाइड गेंदें फेंकीं. आप सोचेंगे, हम सोनल को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए एक डॉट बॉल फेंकते हैं. यह ओवर की आखिरी गेंद है, तो चलिए इसे बाहर फेंकते हैं..उन्होंने पूरे टेस्ट मैच के दौरान ऐसी ही योजना पर काम किया था.  कैफ इस बात से हैरान थे कि भारत, दिनुषा के सामने कितना "बेबस" लग रहा था, उन्होंने बताया कि मेहमान टीम के गेंदबाजों में नतीजा लाने के लिए जरूरी काबिलियत की कमी थी. 

मोहम्मद कैफ ने कहा, "यह कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, भारतीय टीम कई बार बहुत बेबस लग रही थी. सोनल के खिलाफ, वे ओवर की आखिरी गेंद पर डॉट बॉल फेंकने की कोशिश कर रहे थे. तो कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि शुभमन गिल थोड़े निराश होंगे."

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Photo Credit: BCCI

कैफ ने कहा कि "लीडरशिप का आसान बदलाव आमतौर पर तब होता है जब कोई युवा कप्तान कुछ साल अनुभवी सीनियर खिलाड़ियों वाली टीम की कप्तानी करता है. कोलंबो में अनुभवी खिलाड़ियों का वह सहारा न होने के कारण, जब रणनीतियां काम नहीं कर रही थीं, तो गिल के पास सलाह लेने के लिए कम अनुभवी लोग थे."

बता दें कि अब भारतीय टीम के WTC के फाइनल में पहुंचने की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए 7 टेस्ट मैचों में कम से कम 6 मैच में जीत और एक टेस्ट मैच ड्रा करना होगा. तभी भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 60 से ऊपर पहुंच सकता है. इन 7 टेस्ट मैचों में अब भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा, भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम अब टेस्ट सीरीज नवंबर में खेलने वाली है. पहला टेस्ट मैच 19 नवंबर से 23 नवंबर 2026 तक वेलिंगटन में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से  क्राइस्टचर्च  में खेला जाएगा. 

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