IND vs NZ: ईशान किशन नहीं, मोहम्मद कैफ ने क्रिस गेल से कर दी इस खिलाड़ी की तुलना, बोले बहुत आगे निकल गया है

Mohammad Kaif on Abhishek Sharma IND vs NZ 4th T20I: इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू के बाद से ही विस्फोटक और बेखौफ बल्लेबाजी से जहां विपक्षी गेंदबाजों में दहशत पैदा की है.

Mohammad Kaif on Abhishek Sharma IND vs NZ 4th T20I: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह निरंतरता के साथ आक्रामक बल्लेबाजी के मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल से आगे निकल चुके हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद कैफ ने कहा, "आमतौर पर, जो खिलाड़ी उनकी तरह खेलते हैं, वे कंसिस्टेंट नहीं होते. मैंने ऐसे कई बड़े नाम वाले खिलाड़ी देखे हैं. क्रिस गेल, जो पहले इसी तरह खेलते थे, हमेशा बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे. अभिषेक ने उस टेम्पलेट को एक कदम और आगे बढ़ाया है. वे गेल से भी आगे निकल गए हैं. उन्हें अपनी आंखें सेटल करने की जरूरत नहीं है, वे सीधे अटैक करते हैं. इसलिए आप उनकी जितनी तारीफ करें कम है."

कैफ ने कहा, "इस तरह के बल्लेबाज नियमित तौर पर रन नहीं बना पाते. एक अच्छी पारी के बाद कुछ असफलताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन अभिषेक का अंदाज देखिए. वह हर मैच में खुद को साबित करते हैं. अगर वह 12-14 गेंद भी खेलते हैं, तो 60-70 रन बनाते हैं. यह उन्हें मैच-विनर बनाता है. अगर अभिषेक फॉर्म में हैं, तो भारत की जीत लगभग तय है."

पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि 25 साल के इस खिलाड़ी ने 36 टी20 मैचों की 35 पारियों में 1,267 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं. अभिषेक का रिकॉर्ड बताता है कि भारत को एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मिल गया है. 

अभिषेक शर्मा ने अपने डेब्यू के बाद से ही विस्फोटक और बेखौफ बल्लेबाजी से जहां विपक्षी गेंदबाजों में दहशत पैदा की है, वहीं दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में वह 2 अर्धशतक लगा चुके हैं. पहले टी20 में अभिषेक ने 35 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाए थे. वहीं तीसरे टी20 में वह 20 गेंद पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे थे. तीसरे टी20 में अभिषेक ने 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया था. 

अभिषेक शर्मा अगर टी20 विश्व कप में इसी अंदाज से खेले तो भारतीय टीम के चैंपियन बनने की संभावना और मजबूत हो सकती है. 
 

