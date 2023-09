Team India WC Squad: मोहम्मद कैफ ने वर्ल्ड कप में मिडिल आर्डर को लेकर दे डाली ये अहम सलाह

Md Kaif on Team India WC Squad

Md Kaif on KL Rahul vs Ishan Kishan WC 2023: टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्काउड के ऐलान के साथ ही टीम इंडिया के दो बल्लेबाज़ों को लेकर बहस छिड़ी हुई है की आखिर कौन टीम इंडिया में प्लेइंग एलेवेन के लिए बेहतर विकल्प होगा इस बीच लगातार सुझाव और राय सामने आ रहे हैं, अब इसी कड़ी में मोहम्मद कैफ ने भी अपनी राय रखी है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने केएल राहुल और इशान किशन (Md Kaif on Ishan Kishan vs KL Rahul) के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा पर अपनी राय दी, क्योंकि ब्लू टीम अगले महीने होने वाले एकदिवसीय विश्व कप (ODI WC 2023) के लिए अपनी तैयारी जारी रखे हुए है. किशन ने नीली जर्सी में शानदार फॉर्म का आनंद लिया है, अब उन्हें केएल राहुल से मुकाबला करना होगा जो हाल ही में चोट से लौटे हैं. हार्दिक पंड्या के अलावा भारत का मध्यक्रम अभी भी थोड़ा रहस्यमय है.