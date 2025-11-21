RCB को किस चीज की है तलाश? मिनी ऑक्शन से पहले मोहम्मद कैफ ने की भविष्यवाणी

Mohammad Kaif Big Statement: वैसे तो आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर मोहम्मद कैफ ने मिनी ऑक्शन से पहले ही गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की रूपरेखा तैयार कर दी है. 44 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मानना है कि टीम आगामी ऑक्शन में RCB की टीम एक भारतीय फिनिशर को टारगेट करेगी. फ्रेंचाइजी ने पिछले साल टीम को चैंपियन बनाना वाले अपने 17 रणबांकुरों को बरकरार रखा है. आईपीएल 2025 में बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को फाइनल मुकाबले में 6 रनों से शिकस्त देते हुए पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

कैफ से जब पूछा गया कि गत चैंपियन RCB की टीम आगामी नीलामी में किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है हो उन्होंने जवाब में कहा कि महिपाल लोमरोर जैसे खिलाड़ी उनकी नजर में हो सकते हैं. अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद कैफ ने बातचीत करते हुए कहा, 'वे विदेशी गेंदबाजों का चुनाव करेंगे, मगर भारतीय गेंदबाज भी काफी होंगे. वे महिपाल लोमरोर जैसे भारतीय फिनिशर की भी तलाश कर सकते हैं. आरसीबी ने एक ऐसा परंपरा बनाई है जहां कोई भी खिलाड़ी आकर अच्छा प्रर्दशन कर सकता है. उदाहरण के तौर पर देवदत्त पडिक्कल जब किसी अन्य टीम के लिए खेल रहे थे तो गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी. मगर आरसीबी का माहौल ऐसा है कि उन्होंने मौके को दोनों हाथों से लपका.'

उन्होंने आगे कहा, टटिम डेविड ने भी कमाल का प्रदर्शन किया. रोमारियो शेफर्ड भी अच्छे लय में नजर आए. शेफर्ड ने फाइनल मुकाबले में योगदान दिया. उन्होंने रन बनाए और विकेट भी लिए. आरसीबी के पास पहले भी अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अब टीम की संस्कृति बदल चुकी है. पाटीदार ने कप्तान के रूप में अपनी उपस्थिति से अंतर पैदा किया है. इसके अलावा, कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव हुए हैं.'

