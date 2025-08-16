Asia Cup 2025: बाबर-रिजवान नहीं, अब पाकिस्तान के ये दो खिलाड़ी हैं सबसे बड़े मैच विनर, मोहम्मद हाफिज ने बताया

Mohammad Hafeez Picks Salman Agha, Saim Ayub as New Match-Winners: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने हाल ही में दिग्गज बल्लेबाजों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में बड़ा दावा किया, और एक तरह से मैच जिताने वाले प्रदर्शन करने में उनके 'अप्रभावी' होने का हवाला दिया. इसके अलावा, हफीज ने कहा कि युवा ऑलराउंडर सैम अयूब, मौजूदा टी20 कप्तान आगा सलमान और टॉप क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज हसन नवाज जैसे खिलाड़ी हाल के सालों में पाकिस्तान के अहम मैच-विनर बनकर उभरे हैं और ये खिलाड़ी अब पाकिस्तान के नए मैच विनर हैं. हाफिज ने एक इंटरव्यू में कहा, "बाबर और रिज़वान अभी हमारे प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं. पिछले 1-2 सालों में, आगा, सैम और हसन नवाज़ पाकिस्तान के लिए मैच जीतने वाले प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, एशिया कप में भी उनसे ही उम्मीद है."

बता दें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पहले ही पाकिस्तान की T20I टीम से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि दोनों क्रिकेटरों ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर का इंटरनेशनल मैच खेला था.

अब जब एशिया कप खेला जाना है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी टीम में ये दोनों खिलाड़ियों का चयन होगा या नहीं, एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला जाएगा. (IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)

\एशिया कप के लिए पाकिस्तान की संभावित टीम (Pakistan Asia Cup 2025 probable Squad)

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (उपकप्तान), हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और अबरार

एशिया कप शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल