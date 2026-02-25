विज्ञापन
T20 World Cup 2026: इंग्लैंड से हार के बाद मो. नवाज को लेकर सकलैन मुक्ताक और मोहम्मद हफीज के बीच छिड़ी बहस, वीडियो वायरल

Mohammad Hafeez and Saqlain Mushtaq Heated Debate; PAK vs ENG T20 WC 2026: पाकिस्तान के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, जहां श्रीलंका के खिलाफ जीत ही उनकी उम्मीदों को जिंदा रख सकती है.

Mohammad Hafeez and Saqlain Mushtaq Heated Debate; PAK vs ENG T20 WC 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद हफीज के बीच ऑन-एयर तीखी बहस देखने को मिली. इस हार से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. अब टीम को श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतिम मैच जीतना होगा और अन्य मुकाबलों के परिणाम भी अपने पक्ष में होने की उम्मीद करनी होगी.

नवाज की भूमिका पर छिड़ी बहस

टीवी शो ‘गेम ऑन है' में चर्चा के दौरान दोनों पूर्व खिलाड़ियों के बीच ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की भूमिका को लेकर विवाद छिड़ गया. सकलैन का मानना था कि नवाज बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित क्षमता रखते हैं, जबकि हफीज का तर्क था कि नवाज की प्राथमिक जिम्मेदारी गेंदबाजी है और उन्हें विकेट निकालने पर ध्यान देना चाहिए.

बहस के दौरान सकलैन ने कहा कि नवाज दोनों भूमिकाओं में सक्षम हैं और उन्हें सीमित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए. इसके जवाब में हफीज ने सवाल उठाया कि यदि वह बल्लेबाज के रूप में भी उतने ही प्रभावी हैं तो उन्हें नियमित रूप से नंबर पांच पर क्यों नहीं उतारा जाता. सकलैन ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने नवाज को इस स्थान पर बल्लेबाजी का मौका दिया था और उनमें संभावनाएं देखी थीं. वहीं हफीज ने स्पष्ट किया कि एक ऑलराउंडर की भी प्राथमिक भूमिका होती है और नवाज के मामले में वह गेंदबाजी है.

पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा

पाकिस्तान के लिए यह सप्ताह निराशाजनक रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिससे इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला बेहद अहम बन गया. लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार शतक जड़कर मैच का रुख पलट दिया. उन्होंने 51 गेंदों में 100 रन बनाकर 165 रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया और टीम को 58/4 की मुश्किल स्थिति से उबारा.

ब्रूक की इस पारी के दम पर इंग्लैंड ने दो विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इंग्लैंड ने पिछले साढ़े तीन हफ्तों में पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अपने सभी पांच मुकाबले जीते हैं. टीम अब सुपर 8 चरण का अपना आखिरी मैच कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी. पाकिस्तान के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, जहां श्रीलंका के खिलाफ जीत ही उनकी उम्मीदों को जिंदा रख सकती है.

