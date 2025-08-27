विज्ञापन
जो रूट नहीं, मोईन अली ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया लगातार रन बनाने वाली मशीन

Who is run machine in world cricket: इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोईन अली ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार रन बनाने की मशीन मानते हैं.

Moeen Ali Picks Yashasvi Jaiswal as run scoring machine
  • मोईन अली ने भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को विश्व क्रिकेट की रन बनाने वाली मशीन बताया है
  • मोईन अली ने यशस्वी को भविष्य के सबसे बड़े सुपरस्टार और अगले फेब-4 में शामिल होने वाला खिलाड़ी माना है
  • यशस्वी जायसवाल ने भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल पिचों पर शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन किया है
Moeen Ali on run machine in world cricket: इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली (Moeen Ali) ने विश्व क्रिकेट के उस बल्लेबाज को लेकर बात की है जिसे वो 'लगातार रन बनाने वाली मशीन' मानते हैं. बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए मोईन अली ने उस खिलाड़ी के बारे में राय दी है. मोईन अली ने शुभमन गिल या जो रूट को नहीं, बल्कि भारत के यशस्वी जायसवाल को विश्व क्रिकेट में रन बनाने वाली मशीन करार दिया है. बता दें कि जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में  मुश्किल पिचों पर रन बनाए हैं और शानदार पारियां खेली है. ऐसे में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली ने ने जायसवाल को विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी करार दिया और माना है कि यह खिलाड़ी भविष्य का अगला Fab-4  में पहले दो में शामिल होगा. 

मोईन अली ने यशस्वी जायसवाल को लेकर बात की और कहा," इस भारतीय सलामी बल्लेबाज ने अलग-अलग परिस्थितियों में रन बनाए हैं और उनकी कोई कमज़ोरी नहीं है. वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उन्होंने भारत में तब खेला है जब विकेटों में उतार-चढ़ाव रहा है."

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने जायसवाल को लेकर आगे कहा, उसने  ऑस्ट्रेलिया में, विदेशी धरती पर, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया.  और अब इंग्लैंड में भी, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. उनके खिलाफ गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल है. आप उन्हें खेलते हुए देखिए, और आपको उसकी कोई भी कमजोरी नज़र नहीं आएगी.  वह स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं. जॉफ ने उन्हें थोड़ा परेशान किया, लेकिन फिर भी वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वह रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, रनों के भूखे हैं.  मुझे उनका स्टाइल पसंद है.  वह बहुत सारे रन बनाएंगे, वह रन बनाने की मशीन है."

यशस्वी जायसवाल के करियर की बात की जाए तो इस बल्लेबाज ने अबतक (Yashasvi Jaiswal Profile - Cricket Player India) 24 टेस्ट में 2209 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 6 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा जायसवाल ने अबतक भारत के लिए 23 T20I मैच खेले और 723 रन बनाए हैं, टी-20 इंटरनेशनल में जायसवाल के नाम एक शतक और 5 अर्धशतक दर्ज है. 

Moeen Munir Ali, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Shubman Singh Gill, Cricket
