विश्व क्रिकेट को झटका, मिचेल स्टार्क ने इस वजह से अचानक T-20 इंटरनेशनल से ले लिया रिटायरमेंट

Mitchell Starc retires from T20Is: मिचेल स्टार्क ने टी-20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेकर फैन्स को चौंका दिया है.बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में होना है, ऐसे में स्टार्क का टी-20 इंटरनेशनल से अलग होना, फैन्स के लिए भी बड़ा झटका है.

  • मिचेल स्टार्क ने 2012 से 2024 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में 65 मैच खेले और 79 विकेट लिए हैं
  • उन्होंने 24 जून 2024 को भारत के खिलाफ सेंट लूसिया में अपना अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था
  • स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेकर अपना पूरा फोकस वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर केंद्रित कर दिया है
Mitchell Starc retires from T20Is: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने टी-20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेकर फैन्स को चौंका दिया है. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2012 से 2024 तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 20 ओवर के प्रारूप में 65 मैच खेले और 79 बल्लेबाजों को आउट किया.  स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 24 जून, 2024 को सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट में भारत के खिलाफ खेला था और अपने चार ओवरों के कोटे में 45 रन दिए थे. स्टार्क का अब पूरा फोकस वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर है. (Mitchell Starc retires from T20I)

बता दें कि Mitchell Starc टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं.  क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक विज्ञप्ति के जारी कर स्टार्क के टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की. (reason behind Mitchell Starc T20I Retirement)

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर को लंबा करने और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर नज़रें गड़ाने के लिए टी20 इंटरनेशनलव से दूरी बना ली है.  प्रेस विज्ञप्ति  में स्टार्क के फैसले को लेकर कहा गया कि, "स्टार्क ने आज इंटरनेशनल टी20 से संन्यास की घोषणा कर दी है. 35 वर्षीय स्टार्क, जिन्होंने पिछले साल कैरिबियन में हुए वर्ल्ड कप के बाद से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है,  लेकिन वो टेस्ट, वनडे और आईपीएल सहित घरेलू टी20 लीग के लिए उपलब्ध रहेंगे." (Mitchell Starc Retirement)

स्टार्क (Mitchell Starc on T20I Retirement)  के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में खेलना पसंद है.  स्टार्क ने एक बयान में कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी20 मैच के हर मिनट का आनंद लिया है, खासकर 2021 विश्व कप में, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम जीते, बल्कि इसलिए भी कि हम एक अविश्वसनीय टीम थे और उस दौरान काफ़ी मज़ा आया."

Mitchell Aaron Starc, Cricket, Australia
