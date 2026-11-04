नंबर-1 फिर से मिचेल स्टार्क, श्रेयस अय्यर बने नंबर-7, आईसीसी रैंकिंग के टॉप-10 खिलाड़ी

कंगारू लेफ्टी पेसर मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) सीरीज के तीसरे मैच में के बाद रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन को जारी सबसे हालिया टेस्ट रैंकिंग में पछाड़ कर फिर से बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से हार का सामना करना पड़ा था और वह सीरीज 2-1 से हार गया था. लेकिन इस हार में स्टार्क ने मेहमान टीम के लिए 72 रन देकर छह और 65 रन देकर तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और जेनसन को विस्थापित कर दिया, जो पिछले ही हफ्ते पहली बार नंबर 1 गेंदबाज बने थे. वहीं, पुरुष टी20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर हैमिल्टन में अर्द्धशतक जड़ने के बाद दो पायदान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए.

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टेस्ट कैटेगिरी की बात करें, तो प्लेयर ऑफ द मैच साइमन हार्मर के मैच में अपने पहले 10 विकेट के प्रदर्शन ने उन्हें नौ स्थान ऊपर उठकर सातवें स्थान पर पहुंचने में मदद की. और इस ऑफ स्पिनर के मौजूदा रेटिंग अंक 817 दक्षिण अफ्रीका के किसी स्पिनर द्वारा दूसरा सबसे अधिक अंक है, जो केवल ह्यू टायफील्ड से पीछे हैं, जिन्होंने फरवरी 1957 में 895 अंक दर्ज किए थे. हार्मर के इस प्रयास से उन्हें ऑलराउंडर की सूची में तीन स्थान आगे बढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंचने में भी मदद मिली है. इससे शीर्ष पर काबिज जानसेन और तीसरे स्थान पर काबिज वियान मुल्डर के साथ शीर्ष पांच में दक्षिण अफ्रीका के तीन खिलाड़ी हो गए हैं. भारत के रवींद्र जडेजा (दूसरे) और बांग्लादेश के मेहदी हसन (चौथे) इस सूची में अन्य खिलाड़ी हैं.

नई अपडेट में बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच ढाका में पहले टेस्ट के प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है. इसमें स्पिनर जोमेल वॉरिकन के मैच में नौ विकेट के प्रदर्शन ने उन्हें छह स्थान आगे बढ़ने और 30 वें स्थान पर पहुंचने में मदद की है. बांग्लादेश के नईम हसन (चार स्थान ऊपर उठकर 47वें) और शरीफुल इस्लाम (तीन स्थान ऊपर उठकर 54वें), और वेस्ट इंडीज के रोस्टन चेस (छह स्थान ऊपर उठकर 63वें) गेंदबाजी रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाले अन्य खिलाड़ियों में शामिल हैं.

मुल्डर 7 पायदान ऊपर चढ़े

टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में, मुल्डर के दूसरी पारी में 115 के स्कोर ने उन्हें सात स्थान ऊपर उठकर करियर के सर्वश्रेष्ठ 17वें स्थान पर पहुंचने में मदद की है, जबकि रयान रिकेलटन 101 रनों की पारी के साथ उनका साथ देने के बाद 25 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मार्कुस एकरमैन के 95 और 62 के स्कोर ने उन्हें 129 स्थान ऊपर उठाकर 69वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि बांग्लादेश के शादमान इस्लाम 67वें से 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

वनडे रैंकिंग में फखर जमां 9 स्थान ऊपर

वहीं, वनडे की बात करें तो लाहौर में पाकिस्तान एकदिवसीय त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर जमान के मैच जिताऊ 127 रनों ने उन्हें नौ स्थान हासिल करने और 37वें स्थान पर पहुंचने में मदद की है. वहीं, पवन रत्नायके, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 118 रन बनाने के बाद हारने वाली टीम के लिए 77 रन बनाए थे और इससे उन्होंने 20 स्थान की भारी छलांग लगाकर 16वां स्थान हासिल कर लिया.

श्रीलंका के खिलाफ 132 गेंदों पर 167 रन बनाने वाले बेन डकेट एक स्थान का फायदा उठाकर करियर के सर्वश्रेष्ठ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि टॉम बैंटन के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें पहली बार शीर्ष 50 में पहुंचा दिया है. वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नामीबिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेजे स्मिथ 44 स्थान ऊपर उठकर विंडहोक में आयरलैंड के खिलाफ अपनी टीम की यादगार 3-2 की श्रृंखला जीत के दौरान पिछले दो मैचों में लगातार चार-चार विकेट लेने के बाद अब भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर हैं.