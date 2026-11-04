11 नंबर ब्लेयर टिकनर का सुपर कमाल, 55 साल में सिर्फ तीसरे बल्लेबाज, किया अर्शदीप का ऐसा बुरा हाल

क्रिकेट मैदान पर कभी-कभी ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर देता है. और कुछ ऐसा ही बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में देखने को मिला. और इसे अर्शदीप सिंह के साथ-साथ करोड़ों भारतीय फैंस ने भी महसूस किया. ईडेन पार्क में सिर्फ 185 रनों पर ढेर होने वाली कीवी टीम वास्तव में काफी पहले ही 151 रन पर ही ढेर हो सकती थी, लेकिन पारी के 38वें ओवर में न्यूजीलैंड के नंबर-11 बल्लेबाज ब्लेयर मार्शल टिकनर ने दीवाली से पहले ऐसे 'पटाखे' फोड़े, जो अगले कुछ दिनों तक अर्शदीप के कान में गूंजते रहेंगे. जब 36वां ओवर खत्म होने के बाद कप्तान गिल न्यूजीलैंड के 158 रन पर खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे, तब टिकनर ने अर्शदीप के फेंके अगले ही ओवर में 3 छक्के जड़ते हुए 23 रन बटोरते हुए स्कोर को 184 तक तो पहुंचाया ही, वहीं टिकनर वनडे इतिहास में एक ही ओवर में नंबर-11 पर तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले पुछल्ले बल्लेबाज बन गए. इस मामले में पाकिस्तानी शोएब अख्तर पहले नंबर पर हैं. शोएब ने साल 2003 में नंबर-11 पर खेलते हुए एक ही ओवर में 21 रन बनाए थे.

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1 ओवर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 टॉप नंबर-11 बल्लेबाज

बल्लेबाज रन बनाम साल शोएब अख्तर 21 क्रेग व्हाइट 2003 ब्रायन विटोरी 20 जेपी डुमिनी 2014 ब्लेयर टिकनर 19 अर्शदीप सिंह 2026

ब्लेयर टिकनर V/S अर्शदीप की टक्कर की कहानी: ओवर में कुल 23 रन, टिकनर के 19