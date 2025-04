NZ vs PAK, 2nd ODI: मिशेल हे ने वनडे में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले न्यूजीलैंड खिलाड़ी बने, विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Mitchell Hay record in ODI : पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच (NZ vs PAK, 2nd ODI) में कीवी विकेटकीपर बल्लेबाज मिशेल हे (Mitchell Hay) ने इतिहास दोहरा दिया है. मिशेल हे मैच में 99 रन पर नाबाद रहे. वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले मिशेल न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं तो वहीं, दुनिया के 16वें बल्लेबाज बने हैं. मिशेल हे (Mitchell Hay record in ODI) से पहले न्यूजीलैंड के लिए ऐसा संयोग ब्रूस एड्रियन एडगर के नाम जुड़ा था. ब्रूस एड्रियन एडगर वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले पहले बल्लेबाज भी बने थे. साल 1981 में ब्रूस एड्रियन एडगर भारत के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में 99 रन पर नाबाद रहे थे.

वहीं, अब कीवी बैटर और विकेटकीपर मिशेल हे ने इस संयोग को दोहरा दिया है. मिशेल हे पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 78 गेंद पर 99 रन की पारी खेली. और नाबाद रहे, अपनी पारी में मिशेल हे 7 चौके औऱ 7 छक्के लगाने में सफल रहे. 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल हे ने चौका लगाया. यदि मिशेल हे छक्का लगा पाने में सफल रहते तो वो शतक पूरा कर सकते थे. लेकिन उनके किस्मत में शतक नहीं था और 99 रन पर नाबाद रहे. वहीं, आखिरी बार 2020 में एविन लुईस वनडे में 99 रन पर नाबाद रहे थे. इसके अलावा मिशेल हे न्यूजीलैंड के पहले ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो वनडे में 99 रन बनाकर नाबाद रहे हैं.

99* रन (वनडे) में नाबाद रहने वाले विकेटकीपर (Wicket-keepers to remain Unbeaten in 99* runs (ODIs)

एंडी फ्लावर (जिम्बाब्वे) Vs ऑस्ट्रेलिया (1999)

स्वप्निल पाटिल (यूएई) VS स्कॉटलैंड (2014)

मिशेल हे (न्यूजीलैंड) VS पाकिस्तान (2025)

न्यूजीलैंड के विस्फोटक कीपर बल्लेबाज मिशेल हे ने आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 292 रनों तक पहुंचाया. मिशेल हे ने 78 गेंदों में 7 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 99* रन बनाए. वह सिर्फ 1 रन से अपना शतक चूक गए, मिशेल हे ने Mohammad Wasim Jr के खिलाफ आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर धुआंधार बल्लेबाजी की.

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की ओर से मिशेल हे के 99 रन के अलावा मुहम्मद अब्बास ने 41 रन की पारी खेली, जिसके दम पर न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 292 रन का स्कोर 8 विकेट पर खड़ा कर पाने में सफलता हासिल की. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर औऱ सुफ़ियान मुकीम 2-2 विकेट हासिल करने में सफल रहे. इसके अलावा हारिस रऊउ, फहीम अशरफ और आकिफ जावेद 1-1 विकेट लेने में सफल रहे. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम केवल 208 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड ने यह मैच 84 रन से जीत लिया. वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.