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किंग चार्ल्स के न्योते को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, कोच ने खोली पूरी पोल

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि सलमान अली आगा ने बकिंघम पैलेस में यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय से मिलने के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था.

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किंग चार्ल्स के न्योते को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, कोच ने खोली पूरी पोल
salman ali agha
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पाकिस्तान के अंतरिम रेड-बॉल कोच माइक हेसन ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि सलमान अली आगा ने बकिंघम पैलेस में यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय से मिलने के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था. यह कार्यक्रम लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान द्वारा अपनी टेस्ट टीम से सात खिलाड़ियों (जिनमें आगा भी शामिल थे) को रिलीज़ करने के बाद हुआ था.

जबकि इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान तुरंत घर लौट आए, आगा को रुकने के लिए कहा गया था लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं दिखे. टीम से रिलीज किए गए अन्य चार खिलाड़ी - आमिर जमाल, अली उस्मान, अवैस ज़फ़र और खुर्रम शहज़ाद - कार्यक्रम में शामिल हुए. हेसन ने अब साफ़ किया है कि आगा ने निमंत्रण ठुकराया नहीं था.

हेसन ने बकिंघम पैलेस कार्यक्रम में आगा की गैर-मौजूदगी को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि टेस्ट टीम से रिलीज होने के बाद खिलाड़ी से कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद ही नहीं थी. पाकिस्तान के कोच ने कहा कि ये खबरें मनगढ़ंत थीं.

हेसन ने कहा, 'देखिए, मुझे पता है कि खबरों में कुछ कमी रही है, लेकिन लोग बस मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं. जैसा कि मैंने कहा, सलमान अली आगा और दो अन्य खिलाड़ियों को मेरे आने से पहले ही - बकिंघम पैलेस जाने से काफी पहले - टीम से रिलीज कर दिया गया था.' उन्होंने आगे कहा, 'उस समय उन्हें एक नोट भेजा गया था कि ये तीन खिलाड़ी बकिंघम पैलेस नहीं जाएंगे. इसलिए, किसी ने बस अपनी तरफ से कुछ बना लिया है.'

मेहमानों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया

हेसन ने आगे साफ़ किया कि बकिंघम पैलेस की मेहमानों की लिस्ट में आखिरी समय में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जो खिलाड़ी टीम में बने हुए थे, वे पहले से ही लिस्ट में शामिल थे. उन्होंने कहा कि स्थिति बिल्कुल साफ थी और आगा की गैर-मौजूदगी को लेकर आई खबरों की आलोचना करते हुए मीडिया पर हालात से गलत निष्कर्ष निकालने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, 'बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो, टीम में शामिल सभी खिलाड़ी पहले से ही लिस्ट में थे. मैं व्हाइट-बॉल हेड कोच के तौर पर पहले से ही लिस्ट में था, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.'

हेसन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'सब कुछ बहुत सीधा-सादा था. किसी ने बस दो और दो को जोड़कर नौ बना लिया. मेरे लिए, यह अस्वीकार्य  है.' पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट एक पारी और 103 रनों से हार गया और फिर दूसरा टेस्ट 194 रनों से हारा, जिससे तीन मैचों की सीरीज में वह 0-2 से पीछे हो गया.

मेहमान टीम बल्लेबाजी में बुरी तरह संघर्ष करती दिखी और अब तक खेली गई अपनी चारों पारियों में से किसी में भी 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वह सीरीज में पूरी तरह हार (व्हाइटवॉश) से बचे; इसके लिए उसे 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड का सामना करना होगा.

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