IND vs AUS: 'मैं सचिन तेंदुलकर से 5000 रन ज़्यादा बना सकता था', पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का बड़ा दावा

Michael Hussey on Sachin Tendulkar : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज माइकल हसी ने सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया है. माइकल हसी ने दावा किया है कि यदि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा खेलने का मौका मिलता तो वह तेंदुलकर से 5000 रन ज्यादा बना सकते थे. बता दें कि हसी ने 324 पारियों में 22 शतकों और 72 अर्द्धशतकों सहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 12398 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में से एक रहे. घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली रिकॉर्ड के बावजूद, उन्होंने 273 मैचों में 61 शतकों सहित लगभग 23000 रन बनाए, हसी ने 28 साल की उम्र में डेब्यू किया था. The Grade Cricketer यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए माइकल हसी ने कहा कि, मेरे समय में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में काफी प्रतिभा थी जिसके कारण मुझे डेब्यू करने में काफी समय लगा. यदि मैं पहले डेब्यू करता तो यकीनन मैं तेंदुलकर से ज्यादा रन बना सकता था.

माइकल हसी ने कहा, "मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, मैं शायद सचिन तेंदुलकर से लगभग 5,000 रन पीछे रहूंगा, जो इस खेल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. सबसे ज़्यादा शतक, सबसे ज़्यादा जीत, सबसे ज़्यादा एशेज़ जीत, और सबसे ज़्यादा विश्व कप जीत, शायद यही सब. और फिर, बदकिस्मती से, सुबह उठता हूं तो यह बस एक सपना ही लगता है. मुझे पहले मौका मिलता तो अच्छा होता,, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि जब मुझे चुना गया, तो मुझे अपने खेल की अच्छी समझ थी".

लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हसी तेंदुलकर से 78 शतक पीछे रह गए, तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक बनाए थे. उन्होंने सभी फॉर्मेट में में 34357 रन बनाए, लेकिन हसी ने तेंदुलकर से लगभग 450 पारी कम खेली.