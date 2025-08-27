Michael Clarke: माइकल क्लार्क ने फिर से करवाई स्किन कैंसर सर्जरी, फैन्स को दिया यह मैसेज

Michael Clarke: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्वलार्क (Michael Clarke) स्किन कैंसर से पीड़ित हैं. पूर्व कप्तान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है. क्लार्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा स्किन कैंसर सच है..खासकर ऑस्ट्रेलिया में. आज मेरी नाक से एक और कैंसर निकल गया. अपनी स्किन की जांच ज़रूर करवाएं, यह एक दोस्ताना रिमाइंडर है. रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन मेरे मामले में, नियमित जांच और जल्दी पता लगाना ज़रूरी है. शुक्र है कि @drbishsoliman_ को जल्दी पता चल गया.

बता दें कि इससे पहले भी क्लार्क की पिछले कुछ सालों में स्किन कैंसर की कई सर्जरी हो चुकी हैं. 44 साल के माइकल ने अपने सर्जन डॉ. बिश सोलिमन को भी टैग किया और कहा कि वह 'इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ' हैं. माइकल ने हाल ही में स्वीकार किया है कि स्किन कैंसर के डर ने उन्हें घेर लिया था कि शायद वह अपनी बेटी केल्सी ली के लिए इस दुनिया में नहीं होंगे.

दरअसल, क्लार्क को पहली बार 2006 में त्वचा के कैंसर का पता चला था और वह तब इस इस मुद्दे पर सक्रिय तौर पर जागरूकता फैसला रहे हैं. बता दें कि इससे पहले क्लार्क ने मार्च 2022 में अपने माथे से स्किन कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी भी करवाई थी.

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रहे माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. अपनी कप्तानी में क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को 2015 का वर्ल्ड कप का खिताब दिलवाया था. 198 टेस्ट मैच में क्लार्क ने 8643 रन बनाए जिसमें 28 शतक दर्ज रहे हैं.