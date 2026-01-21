विज्ञापन
T20 World Cup 2026: इन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, माइकल क्लार्क ने कर दी भविष्यवाणी

Michael Clarke, T20 World Cup 2026: माइकल क्लार्क ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 44 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा.

Michael Clarke
  • माइकल क्लार्क ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने की भविष्यवाणी की है
  • भारत ने टी20 वर्ल्ड कप दो बार जीता है, पहली बार 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में खिताब हासिल किया था
  • भारतीय टीम ने 2024 में रोहित शर्मा के नेतृत्व में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था
Michael Clarke, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अभी कई दिन शेष हैं. उससे पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 44 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर के मुताबिक टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच खेला जाएगा. क्लार्क का यह बयान थोड़ा हैरान कर देने वाला नजर आता है. क्योंकि टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कई अच्छी टीम नजर आ रही हैं. जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है. ये टीमें अपने दिन पर किसी भी दूसरी टीम को चौंका सकती हैं. 

दो बार की चैंपियन है भारतीय टीम

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप की दो बार की चैंपियन है. ब्लू टीम ने पहली बार साल 2007 में एमएस धोनी की अगुवाई में प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया था. उसके बाद वह 2024 में भी रोहित शर्मा की देख रेख में ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने में कामयाब हुई थी. आगामी टूर्नामेंट में वह घरेलू जमीन पर खिताब को बचाए रखने के लिए जोर लगाएगी. 

2021 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टीम टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 

वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2021 में टी20 वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम किया था. उस दौरान टीम के कप्तान आरोन फिंच थे, मौजूदा समय में फिंच इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. टीम को अपने दूसरे खिताब की दरकार है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई मिचेल मार्श करेंगे. 

India, Michael Clarke, Cricket
