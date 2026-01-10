विज्ञापन
IND vs NZ, 1st ODI: 'उन्हें कम आंकना गलती होगी', कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भारत के इन दो खिलाड़ियों को बताया सबसे बड़ा खतरा

Michael Bracewell on Virat Kohli: ब्रेसवेल ने भारत के उन दो खिलाड़ियों के बारे में बात की है जिससे कीवी टीम को वनडे सीरीज में बचकर रहना होगा. बता दें कि 11 जनवरी को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा.

Michael Bracewell on Indian Team
  • माइकल ब्रेसवेल 11 जनवरी से वडोदरा में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
  • ब्रेसवेल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 विश्व कप में खेलने के लिए उपयुक्त और सक्षम बताया है
  • दोनों खिलाड़ी अभी भी उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके अनुभव को कम आंकना गलत होगा
Michael Bracewell on Virat Kohli and Rohit Sharma: न्यूज़ीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ब्रेसवेल ने सीरीज से पहले कोहली और रोहित को लेकर बात की और कहा है कि दोनों खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं. माइकल ब्रेसवेल ने कोहली और रोहित को लेकर कहा, “मैं उन्हें वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहूंगा. वे अभी भी हाई लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनके रुकने का कोई कारण नहीं है.  दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं? उनके रिकॉर्ड निर्विवाद हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और टीम के हिस्से के रूप में भी."कीवी कप्तान ने आगे कहा, "वे कुछ बेहतरीन भारतीय टीमों में मुख्य खिलाड़ी रहे हैं और बल्ले से टीम का नेतृत्व किया है.  उन्हें कम आंकना एक गलती होगी, यह पक्का है.'

बता दें कि वनडे सीरीज़ के बाद, 21 जनवरी से 5 मैचों की T20I सीरीज़ शुरू होगी. ब्रेसवेल ने बताया कि ब्लैक कैप्स को हमेशा भारत का दौरा करना अच्छा लगता है, वे देश में क्रिकेट के प्रति गहरे जुनून और घरेलू टीम के ऊंचे दर्जे से प्रभावित हैं.

ब्रेसवेल ने सीरीज को लेकर कहा, “जब भी हम भारत आते हैं, तो फैन्स की भीड़ हमेशा शानदार होती है, और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वह है क्रिकेट के प्रति सच्चा प्यार. जब हम अपना बेस्ट नहीं भी खेलते हैं, तब भी हमें सपोर्ट मिलता है, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हमेशा नहीं होता. यहां आकर क्रिकेट खेलना और दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को आज़माना हमेशा खुशी की बात होती है.”

