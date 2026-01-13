विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 वर्ल्ड कप में 24 दिन बाकी, बांग्लादेश क्रिकेट अपनी मांग पर अड़ा पर बातचीत से हालत पहले से बेहतर

Mustafizur Rahman row: बीसीबी अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की भलाई की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए आईसीसी  के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है. 

Read Time: 2 mins
Share
T20 वर्ल्ड कप में 24 दिन बाकी, बांग्लादेश क्रिकेट अपनी मांग पर अड़ा पर बातचीत से हालत पहले से बेहतर
BCB vs ICC, T20 World Cup 2026

ICC vs BCB:आज दोपहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. जिसमें बीसीबी की ओर से प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, डायरेक्टर और क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजाम उद्दीन चौधरी मौजूद थे.

बांग्लादेश ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि, चर्चा के दौरान, बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले पर अपनी स्थिति फिर से दोहराई. बोर्ड ने आईसीसी से यह भी अनुरोध किया कि वह बांग्लादेश के मैचों को भारत के बाहर किसी और जगह कराने पर विचार करे. हालांकि आईसीसी  ने बताया कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही घोषित किया जा चुका है और बांग्लादेश बोर्ड से अपने रुख पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन बोर्ड की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि संभावित समाधान खोजने के लिए चर्चा जारी रहेगी. 

संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की

दोनों पक्षों ने संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की. बीसीबी खिलाड़ियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही इस मामले को हल करने के लिए आईसीसी के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, International Cricket Council, Board Of Control For Cricket In India, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now