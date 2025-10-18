IND vs AUS: 'वह फरारी है', रोहित नहीं, मैथ्यू हेडन ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे करिश्माई क्रिकेटर

'Matthew Hayden on Virat Kohli: मैथ्यू हेडन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के आगाज से पहले एक बड़ा बयान दिया है. ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे करिश्माई क्रिकेटर मानते हैं. मैथ्यू हेडन के अनुसार इस सीरीज में सबसे ज्यादा मजा विराट कोहली को देखने में मिलेगा. हेडन ने कोहली को वर्ल्ड क्रिकेट का जबरदस्त क्रिकेटर माना है और साथ ही उन्हें क्रिकेट का फरारी करार दिया है.

आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए कोहली की भारतीय टीम में वापसी के बारे में बात करते हुए, हेडन ने ऑल ओवर बार द क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर कहा, "विराट ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, वो एक फेरारी हैं. वो पूरी तरह से शोर मचाते हैं, वो दर्शकों को इशारे करते हैं. आपके पास जियोस्टार है जो क्रिकेट के मैदान पर उनकी हर गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करेगा. और सब कुछ इतना बड़ा है कि उस पर अपनी राय न बांटना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार हैं और किंग है."

विराट को लेकर हेडन ने आगे कहा, "उन्होंने 302 मैच खेले हैं और 14,000 रन बनाए हैं और वनडे क्रिकेट में उनका औसत तो अविश्वसनीय है. उनकी खासियत यह है कि वह अपनी फिटनेस और तैयारी के मामले में एक गोल्ड स्टार हैं. मेरे दिमाग में उनका ध्यान 2027 वर्ल्ड कप) पर है. वह इसका हिस्सा बनना चाहते हैं."