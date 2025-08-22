Matthew Breetzke का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ODI में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

Matthew Breetzke, Australia vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके (Matthew Breetzke) ने इतिहास रच दिया है. वह वनडे के शुरूआती चार पारियों में 50+ की पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आता है. उन्होंने भी वनडे की शुरूआती चार पारियों में 50+ की पारी खेली थी. भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने वनडे में डेब्यू करने के बाद शुरूआती दो मुकाबलों में 50+ रन बनाए थे. उसके बाद तीसरे वनडे में उन्हें बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ. मगर चौथे एवं पांचवें वनडे में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाते हुए फिर से 50+ रन की पारी खेली.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी खूब चूका ब्रीट्जके का बल्ला

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मकाय में खेला जा रहा है. जहां चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ब्रीट्जके का बल्ला एक बार फिर से गरजा है. दूसरे वनडे में उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 78 गेंदों का सामना किया. इस बीच 112.82 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसमें आठ चौके और दो खूबसूरत छक्के शामिल हैं.

वनडे में कहर, मगर टेस्ट और टी20 में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं ब्रीट्जके

वनडे प्रारूप में जरुर ब्रीट्जके का जलवा है. मगर टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक वह कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं. खबर लिखे जाने तक 26 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए कुल दो टेस्ट, चार वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की तीन पारियों में 4.67 की औसत से 14, वनडे की चार पारियों में 96.67 की औसत से 378 और टी20 की 10 पारियों में 16.78 की औसत से 151 रन निकले हैं. ब्रीट्जके के नाम वनडे में एक शतक और तीन अर्धशतक एवं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अर्धशतक दर्ज है.

