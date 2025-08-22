Asia Cup 2025: इंडियन ओपनर्स vs पाकिस्तान ओपनर्स, किसमें कितना है दम? एक नजर में पढ़ें

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. मगर सबकी निगाहें 14 सितंबर को खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर है. आगामी टूर्नामेंट के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है. किसी भी टीम में उसके ओपनर बल्लेबाज काफी अहम होते हैं. क्योंकि वहीं बल्लेबाजी की शुरूआत करते हैं. अगर उनका प्रदर्शन ठीक रहा तो उनके पीछे आने वाले बल्लेबाजों पर उतना दबाव नहीं रहता है. जिससे वो भी खुलकर बल्लेबाजी करते हैं. आगामी टूर्नामेंट के आगाज से पूर्व बात करें एशिया कप के लिए शामिल किए गए भारत और पाकिस्तान के ओपनर्स के प्रदर्शन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

भारत

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में कुल तीन ओपनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का नाम शामिल है. खबर लिखे जाने तक संजू सैमसन ने 42, शुभमन गिल ने 21 और अभिषेक शर्मा ने 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच सैमसन के बल्ले से 38 पारियों में 25.32 की औसत से 861, गिल के बल्ले से 21 पारियों में 30.42 की औसत से 578 और अभिषेक शर्मा के बल्ले से 16 पारियों में 33.44 की औसत से 535 रन निकले हैं.

तीनों भारतीय ओपनर्स का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

संजू सैमसन - 42 मैच - 38 पारी - 861 रन - 25.32 औसत - 152.39 स्ट्राइक रेट - तीन शतक - दो अर्धशतक

शुभमन गिल - 21 मैच - 21 पारी - 578 रन - 30.42 औसत - 139.28 स्ट्राइक रेट - एक शतक - तीन अर्धशतक

अभिषेक शर्मा - 17 मैच - 16 पारी - 535 रन - 33.44 औसत - 193.85 स्ट्राइक रेट - दो शतक - दो अर्धशतक

पाकिस्तान

पाकिस्तान की तरफ से आगामी टूर्नामेंट के लिए कुल चार ओपनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें से साहिबजादा फरहान और सैम अयूब पेशेवर ओपनर है. उनके अलावा फखर जमां और मोहम्मद हारिस ओपनिंग के साथ-साथ मध्यक्रम में भी बल्लेबाजी करने में माहिर हैं.

चारो पाकिस्तान ओपनर्स का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

साहिबजादा फरहान - 15 मैच - 15 पारी - 315 रन - 21.00 औसत - 127.02 स्ट्राइक रेट - तीन अर्धशतक

सैम अयूब - 36 मैच - 34 - पारी - 705 रन - 22.03 औसत - 137.16 स्ट्राइक रेट - तीन अर्धशतक

फखर जमां - 97 मैच - 89 पारी - 1949 रन - 22.66 औसत - 131.78 स्ट्राइक रेट - 11 अर्धशतक

मोहम्मद हारिस - 23 मैच - 23 पारी - 391 रन - 18.62 औसत - 144.82 स्ट्राइक रेट - एक शतक

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्ता की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.

