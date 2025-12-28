ENG vs AUS: 'मैं शॉक में था...' मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

England vs Australia 4th Test: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के मुख्य पिच क्यूरेटर मैट पेज ने दो दिन में टेस्ट खत्म होने पर निराशा जताई है. पेज ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट दो दिन में खत्म होता देख मैं हैरान हूं. मैट पेज ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पिच तैयार करते समय आई चुनौतियों के बारे में बताया और नतीजे पर अपनी निराशा जताई.

उन्होंने कहा,"हम साफ तौर पर बहुत निराश हैं. हम इससे सीखेंगे और बेहतर होंगे. हम यह पक्का करेंगे कि अगले साल ऐसा न हो. पहले दिन जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं शॉक में था. एक दिन में 20 विकेट, मैं पहले कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं हुआ, और उम्मीद है कि फिर कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होऊंगा."

उन्होंने कहा,"दो दिनों तक सब कुछ होते देखना एक रोलरकोस्टर राइड जैसा था. लेकिन हम इससे सीखेंगे, हम इसमें बेहतर होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम पिछले कुछ सालों में करते आए हैं. मुझे कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज्यादा बड़े, बेहतर और मजबूत होकर वापस आएंगे."

मेलबर्न क्रिकेट क्लब के चीफ स्टुअर्ट फॉक्स ने बॉक्सिंग डे टेस्ट पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि पिच साफ तौर पर बॉलर्स के पक्ष में थी और बैटर्स के लिए कुछ भी नहीं था.

स्टुअर्ट फॉक्स ने कहा,"पिच की खराबी के बावजूद हम पेज और उनकी टीम के साथ खड़े हैं. हम आठ साल पहले मैट को लाए थे क्योंकि उन्हें देश के सबसे अच्छे क्यूरेटरों में माना जाता है. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने और उनकी टीम ने इसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की. आप देख सकते हैं कि वह आज निराश हैं. वह यह जिम्मेदारी उठाते हैं, और एक लीडर के तौर पर मेरा काम लोगों को सपोर्ट करना है."

इंग्लैंड ने चौथा एशेज टेस्ट 32 घंटे से भी कम समय में जीत लिया, जिसमें 142 ओवर में 572 रन पर 36 विकेट गिर गए. इंग्लैंड चार विकेट से जीता. दोनों टीमों का कोई भी खिलाड़ी हाफ-सेंचुरी नहीं बना पाया, यह कारनामा 1932 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट मैच में नहीं हुआ था. दो दिन में मेलबर्न टेस्ट समाप्त होने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.

