‘हम करें तो कैरेक्टर ढीला है’, कोलकाता से मेलबर्न तक पिच को लेकर हाहाकार

Controversy over the pitch in World Cricket: सिर्फ़ दो दिनों में गिरे 36 विकेट. ऐशेज़ के मेलबर्न टेस्ट में दो दिनों की चार पारियों में तकरीबन 142 ओवर की गेंदबाज़ी हो सकी. चार पारियों में दोनों टीमों ने 572 रन जोड़े- यानी विजय हज़ारे में (तीन दिनों पहले) बिहार की टीम ने 50 ओवरों में जितने रन जोड़े (574/6), उससे भी 2 रन कम.

17 wickets fall in a day at Eden Gardens, India: terrible pitch, what a shame, this is not what cricket lovers want to see.



19 wickets fall in a day at Perth, Australia: true pitch, what brilliant bowling, this is exactly what cricket lovers want to see. — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) November 21, 2025

याद है ईडन गार्डन्स की पिच!

याद करें, क़रीब डेढ़ महीने पहले ईडन गार्डन्स पर भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका का टेस्ट मैच तीन दिनों के अंदर ख़त्म हो गया. ईडन गार्डन्स पर और पहले भी उपमहाद्वीप के टर्निंग ट्रैक पर तीन से चार दिनों में मैच ख़त्म होते ही दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर और अधिकारी और देशी-विदेशी एक्सपर्ट्स इन पिचों की आलोचना करने से नहीं चूकते.यहां तक कि ईडन गार्डन्स पर जीत के बावजूद दक्षिण अफ़्रीकी पूर्व तेज़ गेंदबाज़ डेल स्टेन ने भी ईडन गार्डन्स की घुमावदार पिच को आड़े हाथों लिया था.

CAB should send Eden Gardens pitch curator to a mental health expert to get his head checked. Shouldn't the home team have a home advantage ? — Makarand Waingankar (@wmakarand) March 27, 2025

अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे- बॉक्सिंड डे टेस्ट की पिच का बवाल

मेलबर्न टेस्ट के बाद अब कई पूर्व क्रिकेटर मेलबर्न को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय पिचों को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने ‘X' पर ट्वीट किया, “भारत में टेस्ट मैच के पहले दिन ज़्यादा विकेट गिरते ही हाय-तौबा मच जाता है. उम्मीद करता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई पिच को लेकर भी लोग वही बर्ताव करेंगे. इंसाफ़ इंसाफ़ है!”

India ALWAYS gets hammered when wickets fall like crazy on day 1 of a Test and so I hope that Australia gets the same scrutiny!

Fair is fair! — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) December 26, 2025

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी आगबबूला होते हुए कहा, “ये पिच एक मज़ाक है. इससे गेम की कीमत कम होती है. खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर और सबसे अहम है फ़ैन्स (का नुकसान होना). 98 ओवर में 26 विकेट गिर गये.”

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा, “MCG ने एक साधारण-सी पिच बनाई है. यकीन नहीं होता कि एशेज़ के 4 में से 2 टेस्ट दो दिनों में ही ख़त्म हो गए. इतने तामझाम के बावजूद 4 ऐशेज़ टेस्ट सिर्फ़ 13 दिनों में ख़त्म हो गए. ”

पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने मेलबर्न टेस्ट के दौरान कहा, “डेढ़ दिनों में 1 भी ओवर स्पिन गेंदबाज़ी नहीं हुई और 27 विकेट गिर गये. ग़ौर फ़रमाइये कि उपमहाद्वीप की पिचों पर बगैर एक भी ओवर तेज़ गेंदबाज़ी के इतने विकेट गिर गये होते.”

सदमे में पिच क्यूरेटर, बिज़नेस को लेकर बढ़ी फ़िक्र

ऐशेज़ का मेलबर्न टेस्ट दो दिनों में ख़त्म होने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अच्छा-खासा नुकसान हुआ है. एक रिपोर्ट के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के जल्दी ख़त्म हो जाने से में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 5 मिलियन डालर का नुकसान उठाना पड़ा है.

रविवार और चौथे दिन के हाउसफुल स्टेडियम का टिकट लौटाने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ़ कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, बल्कि इस पिच को लेकर अब खुद पिच क्यूरेटर मैच पेज ने हैरानी जताई है. मैट पेज ने कहा, “मैं सदमें में हूं. मैं कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं रहा और अब आगे शायद कभी इस तरह की पिच के बनाने में शामिल भी नहीं रहूंगा.”