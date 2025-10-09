जिसको ऑस्ट्रेलिया ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका बाहर, उसका धमाका, शतक जड़ सबको चौंकाया

Marnus Labuschagne, Queensland vs Tasmania: जल्द ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे, जबकि पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है. ऑस्ट्रेलियाई टीम की वनडे टीम में इस बार मार्नस लाबुशेन को मौका नहीं दिया गया है. जिससे हर कोई हैरान है. अनुभवी बल्लेबाज का बल्ला पिछले काफी समय से खामोश गुजर रहा था. जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उनसे दूरी बनाई है. हालांकि, ज्यों ही टीम ने उनसे किनारा कसा है. उन्होंने वन डे कप में शतक लगाकर सबको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

वन डे कप 2025 का सातवां मुकाबला नौ अक्टूबर 2025 को क्वींसलैंड और तस्मानिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया. जहां लाबुशेन की अगुवाई वाली क्वींसलैंड की टीम को जरूर पांच विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर मैच के दौरान लाबुशेन शतक जड़ने में कामयाब रहे. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई क्वींसलैंड की तरफ से उन्होंने कुल 91 गेंदों का सामना किया. इस बीच 115.38 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौका और दो छक्के देखने को मिले.

मार्नस लाबुशेन की बेहतरीन पारी का परिणाम यह रहा कि क्वींसलैंड की टीम ब्रिस्बेन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.3 में 311/10 रन बनाने में कामयाब रही. उनके अलावा जैक क्लेटन ने पारी का आगाज करे हुए 64 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि मैट रेनशॉ और लाचलान हर्न ने क्रमशः 38-38 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 312 रनों के लक्ष्य को तस्मानिया की टीम ने 48.2 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. तीसरे क्रम के बल्लेबाज टिम वार्ड ने 96 गेंदों में 105 रनों की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन जॉर्डन सिल्क ने 61 गेंद में नाबाद 85 और कालेब ज्वेल ने 76 गेंद में 79 रनों का योगदान दिया. जीत में अहम योगदान देने के लिए वार्ड को 'प्लेयर ऑफ द' मैच चुना गया.

