शानदार प्रदर्शन और प्रचंड फॉर्म के बावजूद इन खिलाड़ियों को शायद ही Asia Cup 2025 में मिले मौका

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. मगर टीम इंडिया का आगामी टूर्नामेंट के लिए अबतक ऐलान नहीं हो पाया है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 19 अगस्त को 17वें सीजन के लिए आगाज हो जाएगा. टीम चयन में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है. इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि आगामी टूर्नामेंट में कुछ बदलाव दिख सकते हैं, लेकिन उस अफवाह का अब खंडन हो चूका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम के ऐलान में मुश्किल से चार दिन शेष रह गए हैं. उससे पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तीन स्टार खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा सकता है. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

केएल राहुल

पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि आगामी टूर्नामेंट में केएल राहुल भारतीय टीम के लिए छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं. कर्नाटक के इस होनहार खिलाड़ी ने आईपीएल के पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिरकत करते हुए 13 मुकाबलों में 149.72 की स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाए थे. हालांकि, इस प्रदर्शन के बावजूद चयनकर्ता उनकी जगह को लेकर आश्वस्त नहीं हैं. क्योंकि राहुल का शीर्ष क्रम में प्रतिस्पर्धा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के साथ है, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल की गिनती जरुर देश के होनहार खिलाड़ियों में की जाती है. मगर जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे के बाद से उन्होंने देश के लिए एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने को नहीं मिला है. क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनके कार्यभार को हमेशा प्रबंधित करती रहती है. एशिया कप के तुरंत बाद ही भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है. जिसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट चाहती है कि वो तरोताजा रहें और आगामी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करें.

श्रेयस अय्यर

एशिया कप का आगामी सीजन टी20 प्रारूप में खेला जाना है. आईपीएल के पिछले सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद अय्यर को लेकर अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है. बताया जा रहा है कि आगामी टूर्नामेंट में शायद ही उन्हें मौका मिले. 30 वर्षीय अय्यर ने आईपीएल 2025 में जमकर चमक बिखेरी थी. उन्होंने पंजाब के लिए 17 मैचों में 604 रन बनाए थे. हालांकि, उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद टीम में शामिल किए जाने की बहुत कम संभावना नजर आ रही है.

