रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के अजित अगरकर के फैसले में गौतम गंभीर की बड़ी भूमिका, बयान से मची हलचल

Manoj Tiwari on Decision Of Removing Captain Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट के एक बड़े नाम रोहित शर्मा से भारतीय टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाने के बावजूद अचानक कप्तानी छीन ली गई. जहां बीसीसीआई चयन समिति 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए एक नई शुरुआत चाहती थी, वहीं कई लोगों का मानना था कि रोहित को कप्तान पद से हटाना अनावश्यक रूप से कठोर था. हालांकि इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने की. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी का मानना है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस साहसिक फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

मनोज तिवारी ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा, "मुझे नहीं पता कि प्राथमिक कारण क्या है. लेकिन अजीत अगरकर को जानने के नाते, उनका व्यक्तित्व मजबूत है. वह एक निर्णायक नेता हैं जो कड़े फैसले लेने से नहीं कतराते. हालांकि, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या उन्हें 'अपने कंधे से बंदूक चलाने' के लिए किसी और ने प्रभावित किया था. पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जहां एक प्लस एक दो के बराबर होता है. शायद यह निर्णय मुख्य चयनकर्ता ने लिया था और वह इस बारे में स्पष्ट थे, लेकिन कोच का इनपुट ज़रूर रहा होगा. आप ऐसा निर्णय अकेले में नहीं ले सकते, दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं."

चयन समिति ने 2027 विश्व कप पर पूरी तरह से नज़र रखते हुए शुभमन गिल को नया कप्तान नियुक्त किया. शुरू में, कई लोगों ने सुझाव दिया कि 38 वर्षीय रोहित को अगले टूर्नामेंट के लिए नहीं माना जाएगा, जिससे नेतृत्व में बदलाव आवश्यक हो गया था. हालांकि, अपने लगातार प्रदर्शन, फिटनेस और जज़्बे के माध्यम से रोहित ने साबित कर दिया है कि उनमें अभी भी विश्व स्तर पर एक आखिरी बार प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा है.

तिवारी ने टीम प्रबंधन की मौजूदा स्थिति पर निराशा व्यक्त की, "प्लेइंग इलेवन चुनने में बहुत तालमेल की कमी रही है. ईमानदारी से कहूं तो मैंने वनडे मैच देखने में रुचि खो दी है. जब टी20 विश्व कप जीतने वाले और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान को हटाकर किसी नए खिलाड़ी को लाया जाता है, तो यह अनावश्यक लगता है. रोहित के साथ खेलने के कारण, मैं उनसे जुड़ाव महसूस करता हूं और मुझे पसंद नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ. यह उस क्रिकेटर के प्रति अनादर जैसा महसूस हुआ जिसने दुनिया भर के प्रशंसकों को इतना कुछ दिया है."

उन्होंने इस कदम के पीछे के "क्रिकेटिंग तर्क" पर भी सवाल उठाया, यह देखते हुए कि रोहित दो आईसीसी ट्रॉफियों के साथ एक सिद्ध कप्तान हैं. तिवारी ने तर्क दिया कि यह निर्णय रोहित की खेलने की क्षमता में विश्वास की कमी का संकेत देता है.

"मुझे आश्चर्य है कि रोहित के 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर संदेह क्यों है. उनकी क्षमता पर संदेह करना एक गलती है. जब एक खिलाड़ी तीन दोहरे शतक लगाता है और 2023 में जैसा उसने किया, उस तरह की निस्वार्थ मानसिकता के साथ खेलता है, तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते. उन्हें कप्तानी से हटाना केवल क्रिकेटिंग तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता."