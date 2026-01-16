विज्ञापन

High Salary Remote Jobs: लाखों की सैलरी और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, गूगल-अमेजन से भी शानदार हैं ये नौकरियां

अगर आप फेसबुक-गूगल जैसी कंपनियों के पीछे नहीं भागना चाहते और अच्छी सैलरी की भी उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ कंपनियां घर बैठे-बैठे लाखों का पैकेज ऑफर करती हैं. इनमें टेक जॉयंट कंपनियों से बेहतर सुविधाएं और सेटअप मिलता है. जानिए इन कंपनियों के बारें में.

अच्छी सैलरी और कई सुविधाओं वाली नौकरियां

High Salary Remote Jobs: आजकल हर टेक स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनियों (FANG Companies) में नौकरी करना चाहते हैं. उनके बीच सिर्फ ये ही कंपनियां ही छाई हुई हैं. वजह लाखों-करोड़ों का पैकेज और सुविधाएं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टेक जॉयंट्स के अलावा भी कई ऐसी कंपनियां हैं, जो बढ़िया सैलरी, स्टेबिलिटी और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती हैं. इतना ही नहीं इनमें काम करके सरकारी नौकरी जैसा फील आता है और ये कई पैरामीटर पर FANG कंपनियों से भी बेहतर हैं. आज हम आपको ऐसी ही कंपनियों के बारें में बता रहे हैं.

FANG को लेकर इतना क्रेज क्यों है

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आजकल के स्टूडेंट्स में FANG कंपनियों को लेकर क्रेज छाया हुआ है. इनमें जॉब पाने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि वो बाकी अपॉच्युनिटी देख ही नहीं पाते हैं. जबकि फोकस एक अच्छी जॉब, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होना चाहिए. हर कोई गूगल या अमेजन नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस का रास्ता वहीं खत्म हो जाता है.

ये कंपनियां कौन-सी हैं?

1. इन्फ्राक्लाउड (InfraCloud)

यह एक ऐसी टेक कंपनी है, जो अपने कर्मचारियों को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देती है. खास बात यह है कि सिर्फ घर से काम करने की अनुमति ही नहीं, बल्कि पूरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप का खर्च भी कंपनी खुद उठाती है. यहां एवरेज सैलरी करीब 28 लाख रुपये सालाना का पैकेज होता है, जो किसी भी टॉप टेक कंपनी से कम नहीं है. इससे रोज ऑफिस आने-जाने की टेंशन नहीं रहती है और ना ही मेट्रो सिटी में महंगे किराए का दबाव होता है. इसके बावजूद प्रोफेशनल ग्रोथ और सैलरी दोनों टॉप लेवल की मिलती हैं.

2. हबस्पॉट (HubSpot)

यह एक ग्लोबली जानी-मानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. हबस्पॉट की सबसे बड़ी पहचान इसका परमानेंट रिमोट वर्क कल्चर है, जहां कर्मचारी दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं. इस कंपनी में सैलरी भी बेहद आकर्षक है, जहां औसत पैकेज 34 लाख रुपये प्रति साल तक है. इसके साथ ही यहां का वर्क कल्चर, लर्निंग एनवायरनमेंट और ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज काफी मजबूत मानी जाती हैं. सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कंपनियों में सालभर हायरिंग चलती रहती है.

