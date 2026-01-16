बिजनौर में मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते को भगवान मान पूजने लगे लोग, दर्शन के लिए लाइन

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक छोटे से गांव नंदपुर में इन दिनों एक अजीब ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है. दरअसल मंदिरों में देवता दिखने की कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन यहां तो एक कुत्ता पिछले चार दिनों से लगातार परिक्रमा कर रहा है और पूरे गांव ने उसे ‘कुत्ता महाराज' का दर्जा ही दे डाला. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके आसपास लोगों की भीड़ भी लगनी शुरू हो चुकी है.

गांव में धार्मिक अनुष्ठान जैसा माहौल

नंदपुर में ये घटना आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बन गई है. गांव में पिछले चार दिनों से लगातार परिक्रमा कर रहे एक कुत्ते ने ग्रामीणों को हैरान कर दिया है. लोग इस कुत्ते को अब ‘कुत्ता महाराज' कहकर बुला रहे हैं और उसे भगवान का अवतार मानकर पूजा कर रहे हैं. अब यहां माहौल ऐसा है मानो कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा हो. कुत्ते की एक झलक पाने के लिए दूर‑दूर से लोग पहुंच रहे हैं. कई लोग उसके सामने माथा टेक रहे हैं, तो कई खाने‑पीने का सामान लेकर उसकी सेवा में जुटे हैं.

चार दिन की परिक्रमा, फिर बैठ गया कुत्ता

कुत्ता लगातार चार दिन तक गांव में परिक्रमा करता रहा. अब थकावट के कारण वह एक जगह बैठ गया है, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई है. मामले की जानकारी प्रशासन को भी हुई, जिसके बाद वेटरनरी डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते का निरीक्षण किया. डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ते में किसी बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए. इसके बावजूद ग्रामीणों का मानना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि “दैवी संकेत” है.

क्या कह रहे हैं लोग

एक स्थानीय शख्स कहते हैं कि चार दिन से परिक्रमा करते हुए हो गए. हम इन्हें भैरव बाबा की परिक्रमा मान रहे हैं. आज ये विश्राम में आए हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद परेशान हैं, लेकिन डॉक्टरों की टीम आई थी. उन्होंने कहा कि कुत्ते को कोई बीमारी नहीं है. हम तो इन्हें भगवान का रूप मानते हैं