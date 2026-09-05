इंग्लैंड में मानव सुथार ने मचाया तहलका, 7 विकेट लेकर हैम्पशर को दी करारी शिकस्त

भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के शीर्ष डिविजन के मैच में सात विकेट झटककर वारविकशर को हैम्पशर के खिलाफ पारी और 129 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वारविकशर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 398 रन बनाए, जिसके जवाब में हैम्पशर की टीम पहली पारी में 115 और दूसरी पारी में 154 रन पर सिमट गई. मैच तीन दिन के भीतर समाप्त हो गया.

मानव सुथार ने शुरुआती दो मैचों में 11 विकेट झटके

श्रीलंका में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व के लिए रवाना होने से पहले सुथार ने वारविकशर के लिए अपने शुरुआती दो मैचों में 11 विकेट लिए थे. वापसी के बाद उन्होंने उसी लय को बरकरार रखते हुए कुल 38.3 ओवर में 94 रन देकर सात विकेट हासिल किए. पहली पारी में उन्होंने 15 ओवर में 42 रन देकर तीन और दूसरी पारी में 23.3 ओवर में 52 रन देकर चार विकेट झटके.

लंदन के ‘द ओवल' में खेले गए एक अन्य मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने सरे की जीत में योगदान दिया. सरे ने यॉर्कशर को एक विकेट से हराया. नबी ने दोनों पारियों में एक-एक विकेट हासिल किया. उनका पहला काउंटी विकेट भारतीय टेस्ट टीम के साथी कुलदीप यादव का रहा. लक्ष्य का पीछा करते हुए नबी ने अंत में एक छक्का भी लगाया जिससे सरे जीत के और करीब पहुंच गया.

चहल ने नॉर्थम्पटनशर के लिए नौ विकेट चटकाये

राष्ट्रीय टीम में वापसी की दौड़ से बाहर चल रहे युजवेंद्र चहल ने नॉर्थम्पटनशर के लिए नौ विकेट चटकाये लेकिन उनका शानदार प्रदर्शन टीम को जीत नहीं दिला सका. डरहम ने डिविजन-दो के मुकाबले में नॉर्थम्पटनशर को 153 रन से शिकस्त दी. डरहम ने दोनों पारियों में 205 और 261 रन बनाए. नॉर्थम्पटनशर ने पहली पारी में 263 रन बनाकर बढ़त हासिल की, लेकिन 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में महज 50 रन पर ढेर हो गई.

छत्तीस वर्षीय चहल ने पहली पारी में 36 रन देकर चार और दूसरी पारी में 84 रन देकर पांच विकेट लिए. दूसरी पारी में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को उनकी खूबसूरत लेग-ब्रेक गेंद पर बोल्ड करना उनके प्रदर्शन का खास आकर्षण रहा. चहल ने अब तक तीन प्रथम श्रेणी मैचों में 14 विकेट लिए हैं जबकि रॉयल लंदन कप के सात लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम 15 विकेट हैं. इसी मुकाबले से डरहम के लिए पहली बार उतरे मयंक अग्रवाल ने 36 और 48 रन की पारियां खेलीं. दूसरी पारी में उन्होंने स्टोक्स के साथ 89 रन की साझेदारी भी की

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(पीटीआई इनपुट के साथ)