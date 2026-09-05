नई Maruti Suzuki Baleno लॉन्च, कीमत है बस इतनी, सेफ्टी और फीचर्स बवाल!

Maruti Suzuki Baleno Facelift Launched: Maruti Suzuki ने भारतीय बाजार में Baleno फेसलिफ्ट को 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है. अपने 2026 अवतार में, Baleno को डिजाइन में थोड़े-बहुत बदलावों के साथ फीचर्स, सेफ्टी और पावरट्रेन के मामले में बड़े अपडेट्स मिले हैं.

Maruti Suzuki Baleno Facelift: डिजाइन

Maruti Suzuki Baleno फेसलिफ्ट का ओवरऑल सिल्हूट पुराने मॉडल जैसा ही है. हालांकि, अब इसमें DRLs के साथ प्रोजेक्टर LED हेडलैंप्स के लिए थोड़ा बदला हुआ डिजाइन दिया गया है. इसके साथ ही फ्रंट में ग्रिल का नया डिजाइन और बंपर के लिए एक नया लुक देखने को मिलता है. इस प्रीमियम हैचबैक का रियर लुक भी पुराने मॉडल जैसा ही है. लेकिन अब इसमें एक शार्क फिन एंटीना जोड़ दिया गया है. वहीं, साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय नए अलॉय व्हील्स के सेट के. ब्रांड इस हैचबैक के साथ एक नया Enigmatic Teal कलर ऑप्शन भी पेश कर रहा है.

Maruti Baleno Facelift 2026

Maruti Suzuki Baleno Facelift: इंटीरियर

2026 Maruti Suzuki Baleno का केबिन ब्लू और ब्लैक कलर्स वाले डुअल-टोन लेआउट के साथ आता है. डैशबोर्ड का लेआउट पुराने मॉडल जैसा ही है. जिसमें सेंटर में फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बेसिक कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन्स दिए गए हैं. कार में माउंटेड कंट्रोल्स के साथ पहले जैसा ही स्टीयरिंग व्हील डिजाइन जारी रखा गया है.

Maruti Baleno Facelift 2026

Maruti Suzuki Baleno Facelift: फीचर्स और सेफ्टी

नई Baleno कई नए फीचर्स से लैस है, जिसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स शामिल हैं. ये इस सेगमेंट में पहली बार दी गई हैं. इसके अलावा, ब्रांड इसमें वायरलेस चार्जर, Clarion साउंड सिस्टम, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और कई अन्य फीचर्स दे रहा है.

भारतीय ऑटोमेकर ने इस कार को छह एयरबैग्स और Level 2 ADAS फीचर्स के साथ और ज्यादा सुरक्षित बनाया है. ADAS में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, हाई बीम असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- Fortuner की बादशाहत होगी खत्म? Kia Sorento की एंट्री, अंदर मिलेगा 7 सीटों वाला आलीशान स्पेस