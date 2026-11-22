पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने शनिवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने को लेकर भेदभाव का दावा किया था. मदन लाल ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं और न ही भविष्य में कभी होंगी. शनिवार को 'विजयी भव' किताब के लॉन्च के मौके पर बातचीत करते हुए, मदन लाल ने सिराज के खिलाफ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में कभी भी खिलाड़ियों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है और न ही भविष्य में ऐसा होगा.

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि यह सवाल किसने उठाया है; मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. लेकिन भारतीय क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ है. आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि इस तरह का भेदभाव कभी नहीं हुआ. हमारे कई खिलाड़ी अलग-अलग धर्मों से आते हैं और वे खेल चुके हैं. इसलिए, इसे मुद्दा बनाना आपकी मर्जी है; आप जो चाहें कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा.”

मसूद ने सिराज के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उनके नाम की वजह से उन्हें टीम से बाहर रखा गया.

शुक्रवार को ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा था, “कहा जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई. उनका नाम 'सिराज' है, और शायद इसीलिए उन्हें जगह नहीं मिली. अगर आप अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें नहीं चुन रहे हैं, तो यह साफ तौर पर भेदभाव है.”

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट टीम से सिराज को बाहर करने पर भेदभाव का आरोप लगाने के बाद, शनिवार को इमरान मसूद ने मोहम्मद शमी और सरफराज खान का जिक्र करते हुए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह से उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि इस बात पर कि वे कहां से आते हैं. "मोहम्मद शमी हैं, सरफराज हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं. चयन प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए; अगर कोई अच्छा खेल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह कहाँ से आता है," मसूद ने शनिवार को ANI से कहा.

इस बीच, शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की आलोचना की. मसूद ने मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल न किए जाने को धार्मिक भेदभाव से जोड़ा था, जिस पर दुबे ने कहा कि चयन धर्म के बजाय योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि क्रिकेट में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा लाने की क्या जरूरत है.

"कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक 'दिमागी नक्सली' जैसी भाषा बोल रहे हैं... डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए भारत के राष्ट्रपति नहीं बने क्योंकि वह मुस्लिम थे; वह काबिल थे... मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान इसलिए नहीं बने क्योंकि वह मुस्लिम थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शानदार खेल दिखाया था... आप हिंदू-मुस्लिम की बात क्यों लाते हैं? यह क्रिकेट है, 147 करोड़ लोगों में से सिर्फ 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और इसके लिए उन्हें अपना खून-पसीना बहाना पड़ता है," उन्होंने ANI से कहा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की बात करें तो, वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं और पहली पारी में 118 रनों की बढ़त हासिल कर ली है.

केएल राहुल ने शानदार 136 रनों की पारी खेली. यह उनका 13वां टेस्ट शतक था और इसके साथ ही वह चारों SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं. शुभमन गिल ने 98 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत 55 रन बनाकर नाबाद रहे. यशस्वी जायसवाल (85) और देवदत्त पडिक्कल (80) ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया.

दिन की शुरुआत 159/1 के स्कोर से करते हुए, भारत ने आज 327 रन जोड़े और इस दौरान तीन विकेट गंवाए. छह विकेट हाथ में होने के कारण, मेहमान टीम चौथे दिन अपनी बढ़त को और बढ़ाने की कोशिश करेगी.

मदन लाल ने भारत की बल्लेबाजी की तारीफ की, खासकर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि पिच के मुश्किल होने के बावजूद टीम का रवैया शानदार रहा. गिल के दो रन से शतक चूकने पर उन्होंने निराशा जताई, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि ऋषभ पंत तेजी से रन बनाएंगे और भारत की बढ़त को बढ़ाने में मदद करेंगे.

उन्होंने कहा, "भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. मेरी राय में, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वह तारीफ के काबिल है. देखिए, जायसवाल, फिर केएल राहुल, और उसके बाद हमारे कप्तान शुभमन गिल - जिन्होंने 98 रन बनाए. अभी ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं. काफी समय बाद मैंने भारतीय टीम की ओर से इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी देखी है. ऐसी पिच पर लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा रन नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, वह कमाल की है."

उन्होंने आगे कहा, "गिल का शतक से चूकना यकीनन थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन जायसवाल भी शतक नहीं बना पाए थे, और फिर राहुल भी चूक गए. अब ऋषभ पंत क्रीज पर हैं; हो सकता है कि वह शतक बना लें, क्योंकि जिस तरह से वह खेलते हैं, वह तेजी से रन बनाएंगे और इससे टीम की बढ़त भी और बढ़ जाएगी."



(ANI इनपुट के साथ)