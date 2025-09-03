'चाय बनाई...', बाढ़ पीड़ितों ने ऐसा क्या किया? जिसे देख हरभजन सिंह भी हो गए इमोशनल

पंजाब में आई भयानक बाढ़ की खबरें दिल को दहला रही हैं, लेकिन इसी बीच वहां एक-दूसरे को मदद कर मुश्किलों से निपटने और मानवता की दिल छू लेने वाली तस्वीर भी सामने आ रही हैं. पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब के बाढ़ की एक ऐसी ही तस्वीर साझा की है और लिखा है, 'जब स्वयंसेवक राहत सामग्री पहुंचाने गए, तो बाढ़ प्रभावित परिवार ने लगभग सब कुछ खो देने के बावजूद चाय बनाई और बदले में स्वयंसेवकों को परोसी. यही पंजाब की भावना है. रब के बंदे. #पंजाब #पंजाबबाढ.'

पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. राज्य के 1300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं और लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 60,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है और SDRF नियमों में बदलाव की मांग की है. पंजाब के गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर और जालंधर जैसे जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बताये जा रहे हैं.

When volunteers went to deliver relief materials, the flood-affected family despite having lost almost everything prepared tea and served it to the volunteers in return. That's the spirit of Panjab. Rab de bande. #Punjab #PunjabFloods pic.twitter.com/EVdCuHlKuP — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 3, 2025

कौन हैं हरभजन सिंह?

हरभजन सिंह टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं. जिन्होंने देश के लिए 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट की 190 पारियों में उन्हें 32.46 की औसत से 417 सफलता हासिल हुई. वहीं वनडे की 227 पारियों में 33.35 की औसत से 269 और टी20 की 27 पारियों में 25.32 की औसत से 25 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

हरभजन गेंदबाजी से ही नहीं बल्लेबाजी से भी भारतीय टीम के लिए काफी मददगार रहे. जिन्होंने टेस्ट की 145 पारियों में 18.22 की औसत से 2224, वनडे की 128 पारियों में 13.30 की औसत से 1237 और टी20 की 13 पारियों में 13.50 की औसत से 108 रनों का योगदान दिया.

