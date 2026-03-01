लुंगी एनगिडी ने बदल दिया दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट इतिहास, यह कारनामा करने वाले बने पहले गेंदबाज

Lungi Ngidi, Most wickets for SA in T20I: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 51वां मुकाबला रविवार (एक मार्च) को जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच दिल्ली में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) का प्रदर्शन सराहनीय रहा. उन्होंने एक विशेष उपलब्धि भी हासिल की. वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. एनगिडी से पहले यह बड़ा रिकॉर्ड तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) के नाम दर्ज था. जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 89 विकेट चटकाए हैं. मगर आज के मुकाबले में एनगिडी ने रयान बर्ल को आउट करते हुए यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनके नाम दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 90 विकेट हैं.

T20I क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

90 विकेट - लुंगी एनगिडी

89 विकेट - तबरेज शम्सी

82 विकेट - कगिसो रबाडा

64 विकेट - डेल स्टेन

61 विकेट - इमरान ताहिर

LUNGI NGIDI - LEADING WICKET TAKER FOR SOUTH AFRICA IN T20I HISTORY 🫡 pic.twitter.com/NNSqCHBEhS — PANKAJ DAUNAWAT (@pankajmeen75939) March 1, 2026

लुंगी एनगिडी का T20I क्रिकेट करियर

बात करें लुंगी एनगिडी के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने 2017 से खबर लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कुल 63 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 63 पारियों में 20.48 की औसत से 90 सफलता हाथ लगी है. एनगिडी के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन बार चार और एक बार पांच विकेट चटकाने का कारनामा है. 39 रन खर्च कर पांच विकेट एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

