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गेंदबाज मजबूर और बल्लेबाज बने स्टार, संजय मांजरेकर ने बताया IPL ने कैसे बिगाड़ा भारत का खेल

आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के हाथों T20I सीरीज में टीम इंडिया की हार के बाद संजय मांजरेकर ने 'X' पर लिखा, "आसान बात यह होगी कि इस विदेशी T20 हार के लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया जाए. सही बात यह होगी कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने IPL को ऐसा बना दिया है, कि यह भारतीय बैटर्स पर भारी पड़ता है. 

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गेंदबाज मजबूर और बल्लेबाज बने स्टार, संजय मांजरेकर ने बताया IPL ने कैसे बिगाड़ा भारत का खेल
संजय मांजरेकर ने बताई T20I सीरीज में टीम इंडिया की हार की वजह
IANS

आयरलैंड में 0-2 से और फिर इंग्लैंड के हाथों पांच मैचों की T20I सीरीज में 0-4 से मिली हार के बाद से टीम इंडिया सवालों के घेरे में है. इस हार के लिए भारत की बल्लेबाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा कि T20I में हार के लिए खिलाड़ियों को दोष देने के बजाय, IPL में समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि सिलेक्टर्स को "IPL मेकअप" के बिना खिलाड़ियों को चुनना चाहिए क्योंकि भारत विदेशों में बहुत क्रिकेट खेलेगा.

दरअसल, यह तीन साल में भारत की पहली T20I सीरीज या टूर्नामेंट हार थी. मांजरेकर ने 'X' पर लिखा, "आसान बात यह होगी कि इस विदेशी T20 हार के लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया जाए. सही बात यह होगी कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने IPL को ऐसा बना दिया है, कि यह भारतीय बैटर्स पर भारी पड़ता है. चैलेंज सिलेक्टर्स के लिए है कि वे इंडियन बैटर्स के बारे में सोचें, जिन पर IPL का भारी मेकअप न हो और सिर्फ उन्हीं को इंडिया के लिए चुनें. अब बहुत सारा T20 क्रिकेट विदेश में होगा. होम फन रन खत्म हो गया है."

ODI सीरीज के बाद जिम्बाब्वे टूर

T20 सीरीज के बाद, इंडिया इंग्लैंड में तीन ODI खेलेगा, जिसके बाद 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टूर होगा. डिफेंडिंग चैंपियन अक्टूबर-नवंबर में न्यूज़ीलैंड का भी टूर करेंगे, जिसमें दो टेस्ट के अलावा पांच T20 और पांच ODI मैच होंगे.

स्ट्रोक-मेकिंग के बजाय पावर-हिटिंग को बढ़ावा

IPL की अक्सर बैटिंग-फ्रेंडली पिच देने के लिए बुराई की जाती है, जिसमें बॉलर्स को कम मदद मिलती है, और ट्रेडिशनल स्ट्रोक-मेकिंग के बजाय पावर-हिटिंग को बढ़ावा मिलता है. क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि छोटी बाउंड्री और बैटिंग-फ्रेंडली कंडीशन इनिंग्स बनाने की कीमत पर पावर-हिटिंग अप्रोच को बढ़ावा देती हैं, खासकर जब बॉल विदेश में मूव करती है.

इम्पैक्ट प्लेयर रूल बना डेवलपमेंट में रुकावट

इम्पैक्ट प्लेयर रूल की भी बुराई की गई है क्योंकि यह क्वालिटी ऑल-राउंडर्स के डेवलपमेंट में रुकावट डालता है क्योंकि टीमें रेगुलरली एक स्पेशलिस्ट बॉलर की जगह एक स्पेशलिस्ट बैटर को रखती हैं. पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भी हाल ही में ऑलराउंडर संकट के लिए IPL के "इम्पैक्ट प्लेयर" नियम को जिम्मेदार ठहराया.

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