विज्ञापन
विशेष लिंक

लॉकी फर्ग्यूसन चुने टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, बुमराह नहीं, इस बॉलर को बताया वर्ल्ड नंबर वन

Lockie Ferguson on Top 5 Test bowlers in World cricket: लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 तेज गेंदबाज (Top 5 Test bowlers in World cricket) का चुनाव किया है.

Read Time: 2 mins
Share
लॉकी फर्ग्यूसन चुने टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, बुमराह नहीं, इस बॉलर को बताया वर्ल्ड नंबर वन
Lockie Ferguson react on Top 5 Test bowlers in World cricket
  • न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने ऑल टाइम टॉप पांच टेस्ट गेंदबाजों का चयन किया है
  • फर्ग्यूसन ने पहले नंबर पर शेन बॉन्ड और दूसरे नंबर पर मिचेल जॉनसन को चुना है
  • तीसरे स्थान पर फर्ग्यूसन ने पाकिस्तान के शोएब अख्तर को रखा है जो वसीम अकरम से आगे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Lockie Ferguson Picks Top 5 Test bowlers in World cricket: न्यूज़ीलैंड के स्टार तेज़ गेंदबाज़ लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 तेज गेंदबाज (Top 5 Test bowlers in World cricket) का चुनाव किया है. चौंकाते हुए गेंदबाज़ लॉकी फर्ग्यूसन ने ऑल टाइम टॉप 5 टेस्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं दी है. जिसने फैन्स के चौंका कर रख दिया है. फर्ग्यूसन ने क्रिकट्रैकर से बात करते हुए ऑल टाइम टॉप 5 टेस्ट बॉलर्स का चुनाव किया है. गेंदबाज़ लॉकी फर्ग्यूसन ने पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के शेन बांड का चयन किया है. तो वहीं दूसरे नंबर पर उन्होंने मिचेल जॉनसन को चुना है. तीसरे नंबर पर लॉकी फर्ग्यूसन ने पाकिस्तान के शोएब अख्तर का चुनाव किया है.

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि लॉकी फर्ग्यूसन ने अख्तर को वसीम अकरम से आगे रखा है. फर्ग्यूसन ने अकरम को भी  टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की सूची में जगह दी है. वेस्टइंडीडज के Curtly Ambrose  भी लॉकी फर्ग्यूसन की पसंद बने हैं.

लॉकी फर्ग्यूसन ने चुनी ऑल टाइम टॉप 5 टेस्ट बॉलर्स (Lockie Ferguson reveals his top 5 Test bowlers)

शेन बॉन्ड, मिशेल जॉनसन, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, कर्टली एम्ब्रोस

फर्ग्यूसन की सूची में कोई भारतीय गेंदबाज नहीं

लॉकी फर्ग्यूसन ने किसी भी भारतीय गेंदबाज को ऑल टाइम टॉप 5 टेस्ट बॉलर्स में शामिल नहीं किया है.  बता दें कि भारतीय क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट में कई सर्वकालिक महान गेंदबाज दिए हैं, जैसे स्पिनर अनिल कुंबले (619 टेस्ट विकेट) और हरभजन सिंह (417 टेस्ट विकेट) से लेकर महान ऑलराउंडर कपिल देव (434 टेस्ट विकेट), लेकिन फर्ग्यूसन ने टॉप 5  में किसी को भी शामिल नहीं किया है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lachlan Hammond Ferguson, Cricket, Shane Bond, Mitchell Guy Johnson, Shoaib Akhtar, Wasim Akram, Curtly Ambrose
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com