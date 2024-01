IND vs ENG Live Score Updates, 1st Test Day 3: इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू, ओपनर क्रीज पर , भारत की बढ़त 190 रन

LIVE Cricket Score: India vs England 1st Test Day 1 Updates: भारत बनाम इंग्लैंड

IND vs ENG Live Score Updates, 1st Test Day 3 Cricket Match: पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की पारी 436 रन पर ऑलआउट होने के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हो गई है. क्रीज पर इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट मौजूद हैं. इससे पहले तीसरे दिन पहले सत्र के दौरान भारत के बाकी 3 विकेट जल्दी गिर गए. भारत की पारी 436 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड ने टीम इंडिया ने 190 रन की बढ़त हासिल कर ली है. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन जडेजा ने बनाए. जडेजा 87 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, केएल राहुल ने 86 रन और जायसवाल ने 80 रन की पारी खेली, अक्षर पटेल आखिरी बल्लेबाज के तौर पर 44 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड की ओर से जो रूट को 4 विकेट मिला तो वहीं रेहान अहमद 2 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा टॉम हर्टली भी 2 विकेट और जैक लीच 1 विकेट लेने में सफल रहे. बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने इंग्लैंड पर 175 रन की लीड बना ली थी. क्रीज पर जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद थे. इंग्लैंड की पहली पारी 246 रन पर आउट हो गई थी जिसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की है. दरअसल, टेस्ट में इंग्लैंड ने ट़स जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय स्पिनरों ने कमाल की गेंदबाजी की जिसके कारण ही इंग्लैंड पहली पारी में केवल 246 रन ही बना सकी थी. (LIVE SCORE)

LIVE UPDATES: India vs England Live Score 1st Test Day 3 | IND vs ENG 1st Test Live Score Straight from (Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad )

Jan 27, 2024 10:37 (IST) IND vs ENG Live Score: इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू, ओपनर क्रीज पर

अब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है. ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर हैं. भारत ने इंग्लैंड पर 190 रन की बढ़त बनाई है.

Jan 27, 2024 10:26 (IST) India vs England Live: अक्षर पटेल आउट, भारत की पारी 436 रन पर सिमटी

रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को 44 रन पर आउट कर भारत की पारी 436 रन पर सिमेट दी. भारत ने इंग्लैंड पर 190 रन की बढ़त हासिल कर ली है. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन जडेजा ने बनाए. जडेजा 87 रन बनाकर रूट की गेंद पर आउट हुए.

Jan 27, 2024 10:18 (IST) IND vs ENG: जो रूट ने बुमराह को किया बोल्ड

रूट ने बुमराह को बोल्ड कर भारत को 9वां झटका दिया है. दो गेंद पर लगातार दो विकेट लेकर रूट ने खलबली मचा दी है.

Jan 27, 2024 10:16 (IST) IND vs ENG: जडेजा शतक से चूके

जडेजा 87 रन बनाकर जो रूट की गेंद पर LBW आउट हुए. अंपायर कॉल के जरिए जडेजा को आउट करार दिया गया. जडेजा के रूप में भारत को आठवां झटका लगा है. अब क्रीज पर बुमराह और अक्षर पटेल मौजूद हैं.

Jan 27, 2024 10:10 (IST) IND vs ENG: भारत की लीड 190 रन, जडेजा शतक से 13 रन दूर

इंग्लैंड के स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया है. जडेजा और अक्षर पटेल संभल कर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं. भारत की लीड 190 रन की हो गई है .जडेजा अपने शतक से 13 रन दूर हैं.

Jan 27, 2024 09:47 (IST) India vs England Live: जडेजा- अक्षर की संभली हुई बल्लेबाजी

जडेजा और अक्षर पटेल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. भारत ने अबतक 179 रन की बढ़त बना ली है. जडेजा शतक से 16 रन दूर हैं.

Jan 27, 2024 09:36 (IST) IND vs ENG Live: जडेजा की नजर शतक पर

जडेजा की नजर अपने शतक पर है तो वहीं अक्षर पटेल उनका बराबर साथ दे रहे हैं. इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में.

Jan 27, 2024 09:31 (IST) IND vs ENG: तीसरे दिन का खेल शुरू, जडेजा और पटेल क्रीज पर

Jan 27, 2024 09:08 (IST) IND vs ENG Live Score: भारत की नजर 500 रनों पर होगी

तीसरे दिन भारतीय टीम चाहेगी कि स्कोर को 500 रनों के आगे ले जाया जाए. जडेजा और अक्षर पर तेज गति से रन बनाने की जिम्मेदारी होगी.

Jan 27, 2024 09:06 (IST) ND vs ENG Live Score Update: जडेजा ने तोड़ा सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड

जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में एक खास कमाल कर दिया है. जडेजा ने सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.