U-19 World Cup: ये हैं 5 कप्तान जो भारत को दिला चुके हैं U-19 वर्ल्ड कप का खिताब

U-19 World Cup: इन कप्तानों ने भारत को जीताया है अंडर 19 विश्व कप का खिताब

U-19 World Cup: भारत के 18 और 19 साल के युवा क्रिकेटर रविवार को यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जीतकर रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जिसके बाद कुछ के करियर को उड़ान भरने के लिए पंख मिलेंगे जबकि कुछ गुमनामी में डूब जायेंगे. पिछले साल 19 नवंबर को आस्ट्रेलियाई टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर टीम को वैश्विक मंच पर रूला दिया था जिससे उदय सहारन की अगुआई वाली टीम का आस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को हराकर खिताब जीतना सुखद होगा. बता दें कि भारतीय टीम रिकॉर्ड छठी बार विश्व कप का खिताब जीतने के इरादे के साथ मैदान पर उतेरगी. अबतक भारत ने 5 बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीतने में कामयाबी पाई है. ऐसे में जानते हैं उन 5 कप्तानों के बारे में जिनकी कप्तानी में भारत ने इतिहास रचा है. (India have won five titles in the history of ICC U19 World Cup.)