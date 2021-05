टेस्ट में एक ओवर में 6 चौके जमाने वाले 4 बल्लेबाज, भारत का एक खिलाड़ी ही कर पाया ऐसा

टेस्ट में एक ओवर में 6 चौके जमाने वाले 4 बल्लेबाज

वनडे और टी-20 में बल्लेबाज 6 गेंद पर लगातार 6 चौके जमाने का कारनामा कर चुके हैं. वनडे औऱ टी-20 में बल्लेबाज धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें चलते बल्लेबाज 6 गेंद पर 6 चौके भी जमा देते है. लेकिन टेस्ट में ऐसा कारना बेहद ही मुश्किल होता है. दरअसल टेस्ट में गेंदबाज बाउंसर को हथियार बनाकर बल्लेबाज पर अटैक करता है जिससे बल्लेबाज हर गेंद पर बड़ा शॉट मारने में असफल रह जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में भी कुछ ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने गेंदबाज के एक ओवर में 6 चौके जमाने (Six fours in a single over of Test Cricket) का कारनमा किया है. ऐसे में आज जानते हैं ऐसे 5 दिग्गज के बारे में जो इस कारनामें को करने में सफल रहे हैं.