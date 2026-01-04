'इंडियाज गॉट टैलेंट-11' को आज मिलेगा विनर, फिनाले में करिश्मा कपूर और इमरान हाशमी लगाएंगे चार-चांद

टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट-11' का ग्रैंड फिनाले शानदार होने वाला है क्योंकि शो में 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर की एंट्री इमरान हाशमी के साथ हो रही है. शो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, ऐसे में नए गेस्ट शो में चार-चांद लगाने पहुंच रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि शो में क्या खास होने वाला है और शो के फिनाले में टॉप 7 कंटेस्टेंट्स कौन-कौन शामिल हैं. सोनी टीवी ने शो के फिनाले के कुछ प्रोमो शेयर किए हैं, जिसमें कंटेस्टेंट्स खतरनाक और अजब-गजब कारनामों के साथ अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं. एक प्रोमो में दो शख्स बिना किसी प्रोप के अपने दोनों हाथों और पैरों से कूद-कूदकर अपने करतब दिखा रहे हैं, जिसे देखकर मलाइका और नवजोत सिंह सिद्दू के होश उड़ जाते हैं.

मलाइका खतरनाक स्टंट देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जबकि इमरान हाशमी दोनों की हिम्मत की खूब तारीफ करते हैं. एक अन्य प्रोमो में करिश्मा कपूर की एंट्री होती है, जो वे अपनी ही फिल्म 'हसीना मान जाएगी' के गाने 'व्हाट इज योर मोबाइल नंबर' गाने पर आइकॉनिक स्टेप करती हैं. करिश्मा कपूर को देखकर नवजोत सिंह सिद्धू स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनके लिए तालियां बजाते हैं. शो को हर्ष लिम्बाचिया होस्ट कर रहे हैं, और शो में इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग ओटीटी फिल्म 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' को प्रमोट करते दिखने वाले हैं.

बता दें कि शो का अजब-गजब फिनाले सोनी टीवी पर रात 9 बजकर 30 मिनट पर टेलीकास्ट होगा. टीवी के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर शो को देख सकते हैं. 'इंडियाज गॉट टैलेंट-11' के फाइनल कंटेस्टेंट की बात करें तो इसमें वी कंपनी, अमेजिंग अप्सरा, आकाश और अभिषेक, नेपाल टाइगर्स, क्लासिक क्वींस, विक्की कृष्णा और कैलिबॉयज का नाम शामिल है. शो जीतने वाले कंटेस्टेंट को शो की ट्रॉफी के साथ-साथ 15 लाख रुपये कैश भी दिया जाएगा.हालांकि शो के विनर का नाम जानने के लिए आज रात का इंतजार करना होगा, जो अपने हुनर से पूरे देश का दिल जीतने में कामयाब होगा.