Ikkis Box Office Collection: इक्कीस ने 4 दिन में कमाए इतने करोड़, यही रहे हालात तो कहलाएगी 2026 की पहली फ्लॉप

Ikkis Box Office Collection Day 4: अगस्त्य नंदा के लीड रोल वाली इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हुई. रिलीज के पहले से ही इस फिल्म की काफी चर्चा थी. पहली वजह थी इस फिल्म का एक सच्ची कहानी पर आधारित होना और दूसरी वजह धर्मेंद्र. जी हां यह धर्मेंद्र की आखिर फिल्म है. इस वजह से फैन्स का इससे खास जुड़ाव था. दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म के बैनर तले आई इस फिल्म को धुरंधर से टक्कर मिली. हालांकि फिल्म एवरेज स्पीड बनाए हुए हैं. सैक्निल्क पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म ने अब तक 15 करोड़ की कमाई कर ली है. इक्कीस ने पहले दिन 7 करोड़, दूसरे दिन 3.5 करोड़ और तीसरे दिन यानी कि पहले शनिवार को करीब 4.65 करोड़ रुपये कमाए हैं. चौथे दिन यानी रविवार 4 जनवरी को आंकड़ा करीब 0.82 करोड़ रह सकता है. कुल मिलाकर इस फिल्म ने अब तक 15.97 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली है.

इक्कीस का बजट कितना है ?

कमाई को देखते हुए अगर फिल्म के बजट की बात करें तो इक्की का बजट कुल 60 करोड़ रुपये था. अब अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी रफ्तार पकड़ती है तो बजट आसानी से वसूल सकती है लेकिन अगर कलेक्शन में लगातार गिरावट ही देखने को मिलती है तो बजट के करीब पहुंचना भी मुश्किल पड़ सकता.

इक्कीस कास्ट फीस ?

इक्कीस की कास्ट की फीस के बारे में बात की जाए तो हाइएस्ट पेड एक्टर लीड रोल वाले अगस्त्य नंदा ही हैं. अगस्त्य को इस फिल्म के लिए 70 लाख रुपये में साइन किया था. वहीं धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए 20 लाख रुपये मिले. अगस्त्य नंदा के बाद दूसरे नंबर पर जिस एक्टर को मोटे पैसे मिले वह थे जयदीप अहलावत. जयदीप को फिल्म के लिए 50 लाख रुपये में साइन किया गया. अब सबकी नजर फिल्म की कलेक्शन पर है देखना होगा कि आने वाले दिनों में कमाई में कितना उछाल देखने को मिलता है.