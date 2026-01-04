'IPL के प्रसारण पर भी रोक', मुस्तफिजुर रहमान को बैन किए जाने के बाद बांग्लादेश बौखलाया

Mustafizur Rahman Ban in IPL: आईपीएल से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बैन किए जाने के बाद बांग्लादेश बौखलाया हुआ है, बांग्लादेश क्रिकेट इस घटना के बाद अजीबोगरीब फैसले कर रहा है. एक ओर जहां बांग्लादेश क्रिकेट ने आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील करने वाला है तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश बोर्ड अपने देश बांग्लादेश में आईपीएल के मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला करने वाला है.

बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने पहले ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपने देश के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में हुआ है. दरअसल, नज़्रुल ने यह भी कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के सलाहकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में IPL का प्रसारण रोक दिया जाए. नज़्रुल ने कहा कि, "मैंने सूचना और प्रसारण सलाहकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में IPL का प्रसारण भी रोक दिया जाए, हम किसी भी हालत में बांग्लादेशी क्रिकेट, क्रिकेटरों या खुद बांग्लादेश का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं."

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCB के गलियारों में इस बात पर हैरानी है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ढाका में पूर्व PM खालिदा ज़िया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद हालात इतने नाटकीय रूप से बदल गए.

बांग्लादेश क्रिकेट के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर PTI को बताया, "BCB ने भारत के बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल इसलिए घोषित किया था क्योंकि सकारात्मक माहौल था, लेकिन अब हमें भारतीय बोर्ड से आधिकारिक पुष्टि चाहिए कि मुस्तफ़िज़ुर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों रद्द किया गया."सूत्र ने आगे कहा, "अब तक बीसीसीआई ने बीसीबी को आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है, आधिकारिक बातचीत के बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आगे की कार्रवाई तय करेगा."

बता दें कि पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 साल के गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था.

(PTI के इनपुट के साथ)