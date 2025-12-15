मेसी ने किया गया 'वादा' नहीं निभाया? गावस्कर ने ठोस तर्कों के साथ दिग्गज फुटबॉलर पर उठाया बड़ा सवाल

लियोमेल मेस्सी का तीन दिनी दौरा सोमवार को दिल्ली चरण के साथ समाप्त हो गया. ईडेन गॉर्डन में फैंस की नाराजगी के बाद बीच कार्यक्रम छोड़ने के बाद दिग्गज फुटबॉलर के अगले चरण के दोनों ही कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के आयोजित हुए. हैदराबाद में सरकारी मशीनरी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सबकुछ झोंक दिया, तो सोमवार को दिल्ली का आयोजन भी पूरी तरह से सफल रहा. बहरहाल, इसके बावजूद जो कुछ भी ईडेन गॉर्डन में हुआ, उसने इस ऐतिहासिक दौरे पर दाग लगा दिया. फैंस की स्टेडियम में बोतलें, कुर्सी फेंकने, स्टेडियम में भीड़ के आ जाने ने स्वाद कड़वा कर दिया. क्या इसके लिए मेसी वास्तव में दोषी थे? इसी पर महान गावस्कर ने अपनी राय सामने रखी है.

गावस्कर ने एक अग्रणी मैगजीन के लिए लिखे कॉलम में लिखा,'हाल ही में अर्जेंटीनाई दिग्गज फुटबॉलर के किए गए वायदे की तुलना में बहुत ही छोटे कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, उसके लिए उन्हें छोड़कर हर व्यक्ति को दोष दिया गया. मेसी किए गए अपने वायदे को पूरा करने में पूरी विफल रहे. उनका जो भी अनुबंध था, उसके बारे में आम जनता कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें करार के अनुसार स्टेडियम छोड़ने से पहले एक घंटे तक स्टेडियम में रहना था , तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी रियल मेसी और उनकी टीम थी. फैंस मोटी रकम खर्च कर उन्हें देखने के लिए स्टेडियम में जमा हुए थे, लेकिन मेसी तय समय से बहुत पहले ही वहां से निकल गए.'

सनी ने लिखा, 'यह सही है कि मेसी राजनीतिज्ञों और तथा-कथित वीआईपी लोगों से घिरे थे, लेकिन इससे मेसी और उनकी टीम की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था. क्या उन्हें साधारण तौर पर मैदान का चक्कर लगाना था या फिर पेनल्टी किक लगाने जैसा कुछ करना था? अगर उन्हें किक वगैरह लगानी थी, तो उनके इर्द-गिर्द लोगों को स्वत: ही यह सब कहना था. इससे होता यह है कि फैंस अपने हीरो को वह सब करता देखते, जिसे देखने के लिए वे स्टेडियम में जमा हुए थे.' गावस्कर ने यह भी कहा कि कोलकाता के आयोजनकर्आतों पर दोष मढ़ने से पहले हर कोण की जांच होनी चाहिए.

अपने तर्कों और बातों के लिए मिस्टर परफैक्ट के नाम से प्रसिद्ध गावस्कर ने कहा, 'कोलकाता के बाद के दो आयोजन एकदम सहजता से आयोजित हुए क्योंकि जो कहा गया, वह निभाया गया. इसलिए कोलकाता में साथी भारतीयों को दोष देने से पहले इस बात की जांच करना महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या दोनों तरफ से की गईं प्रतिबद्धताओं को सही तरह से निभाया गया.' कार्यक्रम के अनुसार मेसी को स्टेडियम का चक्कर लगाना था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मेसी केवल 20 मिनट बाद ही स्टेडियम से निकल गए.