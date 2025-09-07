क्रिकेट इतिहास का काला दिन, जब नामी क्रिकेटर ने सड़क हादसे में गंवा दी जान

क्रिकेट जगत के लिए '8 सितंबर' का दिन दर्दनाक रहा है. ये वही दिन है, जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज लॉरी विलियम्स सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे थे. 12 दिसंबर 1968 को जमैका में जन्मे लॉरी ने 1989/90 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वेस्टइंडीज के मध्यम गति के गेंदबाज लॉरी विलियम्स अपनी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ के लिए पहचाने जाते थे. लॉरी ने घरेलू क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरी. शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को कई यादगार जीत दिलाई. 30 मार्च 1996 को लॉरी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. भले ही उस मैच में दो ओवर फेंकने वाले लॉरी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, लेकिन अगले मुकाबले में उन्होंने खुद को साबित किया.

लॉरी ने 3 अप्रैल को न्यूजीलैंड के खिलाफ जॉर्जटाउन में 4.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें महज 16 रन देकर तीन शिकार किए, लेकिन उनकी टीम इस मैच को चार रन के करीबी अंतर से गंवा बैठी. मैदान पर उनका जज्बा और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा था, मगर अफसोस कि यह खिलाड़ी ज्यादा लंबे समय तक अपना जलवा नहीं दिखा सका.

8 सितंबर 2002 को 33 वर्षीय लॉरी अपने 23 वर्षीय भाई केविन जेनिसन के साथ कार में सवार थे. दोनों अपने घर जा रहे थे. इस कार को लॉरी ही ड्राइव कर रहे थे. किंग्स्टन के पास पोर्टमोर उपनगर में एक क्षतिग्रस्त हिस्से से बचने के लिए लॉरी विलियम्स ने अपनी गाड़ी मोड़ी और कार अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गई. इस हादसे में लॉरी और उनके भाई ने अपनी जान गंवा दी.

साल 1996 से 2001 के बीच लॉरी विलियम्स ने वेस्टइंडीज की ओर से 15 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 30.88 की औसत के साथ 18 विकेट हासिल किए. उन्होंने बल्ले से 124 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

विलियम्स के फर्स्ट क्लास करियर को देखें, तो 58 मुकाबलों में उन्होंने 23.17 की औसत के साथ 170 विकेट हासिल किए. बल्लेबाजी में तीन शतक और सात अर्धशतक जमाते हुए विलियम्स ने 2,002 रन जुटाए.

70 लिस्ट-ए मुकाबलों में विलियम्स ने 27.84 की औसत के साथ 79 शिकार करने के अलावा 667 रन भी अपने नाम किए. लॉरी विलियम्स का जाना वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए अपूरणीय क्षति है. फैंस और साथी खिलाड़ी उन्हें कभी नहीं भूल सकते.

