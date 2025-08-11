AUS vs SA: 19 साल के गेंदबाज ने मचाई खलबली, T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Kwena Maphaka record in T20I: साउथ अफ्रीका के 19 साल के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने टी-20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच (Australia vs South Africa, 1st T20I) में क्वेना मफाका ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. मफाका ने ऐसा कर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. क्वेना मफाका (Kwena Maphaka Creates History) टी-20 इंटरनेशनल में 4 विकेट लेने वाले सबसे कम्र के गेंदबाज बन गए हैं. (Youngest Players to Claim a Four-Wicket Haul in T20Is (Full Member Nations) ऐसा कर Kwena Maphaka ने वेन पर्नेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वेन पर्नेल ने 19 साल, 318 दिन की उम्र में टी-20 इंटरनेशनल में 4 विकेट हॉल करने का कमाल किया था.

टी20 इंटरनेशनल में चार विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज (पूर्ण सदस्य राष्ट्र) गेंदबाज़ आयु आंकड़े बनाम साल क्वेना मफाका 19 साल, 124 दिन 4-20 ऑस्ट्रेलिया 2025 वेन पार्नेल 19 साल, 318 दिन 4-13 वेस्टइंडीज 2009 मोहम्मद वसीम 20 साल, 110 दिन 4-40 वेस्टइंडीज 2021 मुस्तफ़िज़ुर रहमान 20 साल, 202 दिन 5-22 न्यूज़ीलैंड 2016 लुंगी एनगिडी 20 साल, 299 दिन 4-19 श्रीलंका 2017

इसके अलावा मफाका टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज भी बने हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के शादाब खान के नाम था, जिन्होंने दुबई में 2021 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में 4 विकेट हॉल लेने का कमाल किया था.

17 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को डार्विन में खेले गए पहले टी20 मैच में 17 रन से शिकस्त दी. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली. रविवार को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई। मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर टीम को ट्रेविस हेड (2) के रूप में 15 के स्कोर पर बड़ा झटका लगा। इसके बाद जोश इंगलिस (0) और कप्तान मिचेल मार्श (13) भी चलते बने.

टीम 30 रन तक टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कैमरून ग्रीन ने टिम डेविड के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रन जोड़ते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभालने की कोशिश की.

ग्रीन 13 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद डेविड ने बेन ड्वारशुइस (17) के साथ सातवें विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया। टिम डेविड 52 गेंदों में आठ छक्कों और चार चौकों की मदद से 83 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.

विपक्षी टीम की ओर से क्वेना मफाका ने सर्वाधिक चार शिकार किए, जबकि कगिसो रबाडा ने दो विकेट झटके.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी. टीम 48 के स्कोर तक कप्तान एडेन मार्करम (12), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (14) और देवाल्ड ब्रेविस (2) के विकेट गंवा चुकी थी.

यहां से रयान रिकेल्टन ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. स्टब्स 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकेल्टन ने 55 गेंदों में 71 रन जोड़े.

विपक्षी टीम की ओर से जोश हेजलवुड और बेन ड्वारशुइस ने तीन-तीन शिकार किए, जबकि एडम जांपा को दो विकेट हाथ लगे. दोनों देश 12 अगस्त को इसी मैदान पर दूसरा टी20 मैच खेलेंगे, जिसके बाद केर्न्स में 16 अगस्त को अंतिम टी20 मुकाबला आयोजित होगा। टी20 के बाद तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.